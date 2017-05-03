5) Установите чашу под диспенсер молочного кувшина и носик подачи.

6) Для кофемашин с молочным кувшином: установите молочный кувшин, наполненный водой наполовину, и сдвиньте диспенсер кувшина вправо до значка МОЛОЧНОЙ ПЕНЫ.

7) Нажмите кнопку ESPRESSO или COFFEE для начала очистки от накипи.

8) Кофемашина начнет подачу раствора для удаления накипи через определенные интервалы. На панели дисплея отображается ход процесса. Это занимает примерно 20 минут.

9) Когда раствор для удаления накипи будет израсходован, на дисплее отобразится символ ОТСУТСТВИЯ ВОДЫ.