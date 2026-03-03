Для глубокой очистки бритвы Philips необходимо знать, как выполнять замену бритвенных головок вашей бритвы. Для выполнения нужных действий следуйте инструкциям, представленным ниже. Помните, что инструкции для вашей модели бритвы могут отличаться от представленных. Подробную информацию рекомендуется смотреть в инструкции по эксплуатации.