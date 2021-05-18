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S5583/10 Shaver series 5000 Электробритва для сухого и влажного бритья
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Shaver series 5000 Электробритва для сухого и влажного бритья

S5583/10

Что означают символы на бритве Philips?

Если вы хотите узнать, что означают индикаторы и символы на вашей бритве Philips, прочтите эту статью.

Индикаторы зарядки

В зависимости от модели бритвы индикатор зарядки на ее корпусе может различаться. 
На некоторых моделях он выполнен в виде трех вертикальных полос. 
На этих бритвах при разряженном аккумуляторе индикатор мигает оранжевым светом. Во время зарядки он может быть белым, зеленым или синим в зависимости от модели бритвы.

На некоторых моделях индикатор зарядки выполнен в виде трех горизонтальных полос.
На этих моделях каждая из полос подсвечивается, означая уровень заряда аккумулятора. Если нижняя полоса мигает оранжевым светом, это означает, что аккумулятор практически разряжен. 
После окончания зарядки индикатор горит еще 15 или 30 минут, а затем гаснет для экономии заряда.

 
Индикаторы зарядки бритвы Philips

Отключение от сети перед использованием

Некоторые бритвы Philips работают только в беспроводном режиме. Если попытаться использовать их при подключении к сети, символ отключения от сети напомнит вам о необходимости выполнить соответствующее действие.
Символ отключения от сети бритвы Philips

Восклицательный знак

Мигающий восклицательный знак на бритве Philips может означать следующее:
  • Блокировка бритвенных головок: Если восклицательный знак мигает вместе с символом крана и бритвенной головки, это означает, что мотор вашей бритвы не может работать, потому что бритвенные головки повреждены или засорились. Это значит, что необходимо очистить или заменить бритвенные головки.
  • Перегрев: Бритва может перегреться при чрезмерной зарядке. В этом случае бритва автоматически отключается. Оставьте ее на несколько минут, чтобы она остыла, а затем включите ее снова.
  • Металлический объект на зарядной панели: Если на зарядной панели Qi горит индикатор в виде восклицательного знака, это означает, что на панели находится металлический объект. В этом случае панель Qi автоматически выключается. Уберите объект и перезапустите зарядную панель через 5 минут.
Восклицательный знак бритвы Philips

Напоминание об очистке

Очистку бритвы Philips стоит выполнять регулярно. В зависимости от модели бритвы на ней могут находиться значки, предупреждающие о необходимости очистки бритвы. Это символ крана (рис. 1) или треугольник из 3 капель (рис. 2). Некоторые бритвы можно очищать в Quick Clean Pod — на таких моделях над 3 каплями также будет находиться значок в форме банана.
Напоминание об очистке бритвы Philips

Дорожная блокировка

Во время путешествий вы можете устанавливать блокировку на бритву Philips, чтобы она случайно не включилась.

Для включения дорожной блокировки нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения бритвы в течение трех секунд. При включенной дорожной блокировке на бритве мигает символ замка.

Для выключения дорожной блокировки нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения бритвы в течение трех секунд. Символ замка мигнет, а затем будет гореть непрерывно; это будет означать, что бритва готова к работе.
Символ дорожной блокировки бритвы Philips

Замена бритвенных головок

Важно регулярно менять бритвенные головки вашей бритвы Philips. В зависимости от модели бритвы вы можете узнать о необходимости замены бритвенной головки либо благодаря звуковому сигналу, либо благодаря мигающему символу бритвенной головки.

На большинстве моделей бритвенные головки требуется менять каждые 2 года. Инструкции по замене бритвенных головок вы можете найти в руководстве пользователя.

Примечание. После замены бритвенных головок необходимо сбросить настройки бритвы. Для этого нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение нескольких секунд.
Символ замены бритвенной головки бритвы Philips

Символы ванны и крана

Если на задней части вашей бритвы Philips присутствует символ душа или ванны, это означает, что ваша бритва является водонепроницаемой, и ее можно безопасно использовать в душе или ванне.

Символ крана на задней части бритвы Philips означает, что вашу бритву можно мыть и очищать водой. Однако это не значит, что вы можете использовать ее в душе или ванне.

Перечеркнутый крестом кран означает, что вашу бритву можно очищать только без воды.
Символ водонепроницаемости бритвы Philips

Значок уведомления

Символ уведомление на бритве S7000 загорается, когда в приложении Philips GroomTribe для вас появилось важное сообщение.
Символ уведомления бритвы Philips

Символ чувствительности бритья

На бритве Philips S7000 имеются символы S и XS. Символ S означает чувствительный режим бритья, а XS — очень чувствительный режим. Вы можете выбрать один из этих режимов в приложении Philips GroomTribe.

Примечание. Обратите внимание, что символы на бритвах Philips различаются в зависимости от модели. Полный список символов и индикаторов вашей бритвы вы можете найти в руководстве пользователя.
Символ чувствительного режима бритвы Philips

Датчик движения

Новые бритвы Philips поставляются с технологией SenseiQ. На этих бритвах имеется значок датчика движения. 
По завершении бритья на ручке бритвы отобразится отчет о сеансе. Значок датчика движения светится разными цветами, обозначая, насколько точными движениями вы брились.
  • Если вы брились точными круговыми движениями, этот значок загорится зеленым светом. 
  • Если вашу технику бритья можно улучшить, значок загорится оранжевым светом. 
Подробную информацию и рекомендации см. в приложении.

Значок крана

Этот индикатор на корпусе бритвы начнет мигать после ее отключения, напоминая о необходимости очистки.

3 капли

На большинстве новых моделей вы также найдете индикатор необходимости очистки в форме 3 капель под синим значком в форме банана.
При отключении бритвы индикатор с 3 каплями начинает мигать, напоминая о необходимости очистки бритвы в системе Quick Clean Pod.
Когда 3 капли горят ровным светом, это означает, что выполняется программа очистки.
Если извлечь бритву из Philips Quick Clean Pod или начать кнопку включения/выключения во время программы очистки, 3 капли начинают быстро мигать — это означает, что процедура очистки была прервана до ее завершения.
Чтобы продолжить процедуру очистки, поместите бритву в систему очистки в течение 4 секунд. Если вы не сделали этого, для повторного запуска программы очистки необходимо вновь нажать кнопку включения/выключения на бритве.

Значок в форме банана

Помимо трех капель во время очистки начнет мигать синий значок в форме банана.
Если извлечь бритву из Philips Quick Clean Pod или начать кнопку включения/выключения во время программы очистки, значок начинает медленно мигать — это означает, что процедура очистки была прервана до ее завершения.
Чтобы продолжить процедуру очистки, поместите бритву в систему очистки в течение 4 секунд. Если вы не сделали этого, для повторного запуска программы очистки необходимо вновь нажать кнопку включения/выключения на бритве.

SkinIQ

Наличие на бритве значка SkinIQ означает, что оно располагает технологией SkinIQ, которая в интеллектуальном режиме распознает густоту волос и вашу технику бритья.
В приложении GroomTribe вы сможете получить персональные рекомендации по бритью.

Информация на данной странице относится к моделям: S5583/10 , S7786/59 , S7783/59 , S7782/50 , S5589/38 , S5589/30 , S5588/38 , S5587/30 , S5587/10 , S5586/66 , S5585/35 , S5585/10 , S5584/50 , S1131/41 , S3333/54 , S3232/52 , S3134/51 , S3133/51 , S1332/41 , S1232/41 , S1133/41 , S1231/41 , S1333/41 , S1110/04 , S5572/10 , S9531/31 , S6610/11 , S7960/17 , S7910/16 , S6640/44 , S5100/06 , S5400/06 , S3350/06 , SP9861/16 , SP9862/14 , SW5700/07 , SW9700/67 , SW7700/67 , SW6700/14 , S5530/06 , S5672/41 , S5550/44 , S3120/06 , S1100/04 , S1310/04 , S1510/04 , S1520/04 , S3510/06 , S9041/12 , S7310/12 , S5310/06 , S5330/41 , S5110/06 , S5400/26 , S5420/06 , S5620/41 , S7370/12 , S7510/41 , S7530/50 , S7720/26 , S9031/12 , S9111/41 , S9151/31 , S9511/41 , S9521/31 , S9711/31 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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