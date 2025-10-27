Ключевые слова для поиска

Как очищать бритву Philips?

Опубликован в 27 October 2025
Чтобы узнать, как очищать бритву Philips, следуйте инструкциям для вашей модели ниже. Перед очисткой бритвы обязательно убедитесь, что бритва водонепроницаема, — на задней части бритвы должен быть значок крана или ванны.

Для оптимальных результатов бритья рекомендуем выполнять очистку бритвы после каждого бритья. В зависимости от модели бритвы на ней может замигать напоминание о необходимости очистки.
Подробные инструкции по очистке вашей модели бритвы можно найти в инструкции по эксплуатации.

Бритвы с системой открывания одним касанием

Некоторые из новых бритв Philips оснащена системой открытия одним касанием (см. изображение). 

Для очистки таких бритв выполните следующие действия.
  1. Включите бритву. 
  2. Промойте бритвенный блок под струей теплой воды.
  3. Выключите бритву. Нажмите кнопку фиксатора и откройте бритвенный блок.
  4. Промойте отсек для сбора волос под струей теплой воды.
  5. Промойте держатель бритвенной головки под струей теплой воды.
  6. Аккуратно стряхните оставшуюся воду и тщательно просушите держатель бритвенной головки.
  7. Закройте бритвенный блок.
Процедуру очистки см. в видео ниже. В этом видео представлен процесс для следующих моделей: S1000, S3000 и S6000, а также некоторых новых моделей S5000, S7000 S9000 с датой производства не ранее 2020 года.
 

Бритвы Philips S7000 и S9000 без системы открывания одним касанием

Если вы используете бритву Philips серии 9000 или 7000 с полностью съемной бритвенной головкой, следуйте инструкциям по очистке, представленным ниже.
  1. Включите бритву и промойте ее теплой проточной водой.
  2. Выключите бритву и снимите верхнюю часть бритвенной головки.
  3. Промывайте верхнюю часть бритвенной головки теплой проточной водой не менее 30 секунд. Когда бритвенная головка высохнет, прикрепите ее к бритве.
  4. Тщательно стряхните с бритвы оставшуюся воду и дайте ей высохнуть. Никогда не протирайте бритвенную головку полотенцем или тканью: это может повредить ее.
Инструкции по тщательной очистке приведены в инструкции по эксплуатации.

Процедуру очистки см. в видео ниже. В этом видео представлен процесс для следующих моделей: S7000 и S9000 (кроме моделей, выпущенных в 2020 году и позднее, для них см. раздел выше).

Инструкции по очистке бритв Philips с двумя бритвенными головками

Если вы пользуетесь бритвой Philips с двумя бритвенными головками, следуйте инструкциям по очистке ниже.
  1. Снимите бритвенную головку с бритвы Philips.
  2. Промывайте бритвенную головку теплой проточной водой не менее 30 секунд.
  3. Стряхните с бритвенной головки остатки воды и дайте ей высохнуть.
  4. Нажмите кнопку отсоединения, чтобы открыть верхнюю часть бритвенной головки, и снимите ее с головки. Промойте ее водой, дайте высохнуть, а затем вставьте в бритвенную головку до щелчка.
  5. После высыхания бритвенной головки прикрепите ее к бритве Philips.
Инструкции по очистке бритв Philips с двумя бритвенными головками

Очистка насадок для бритв Philips

Некоторые бритвы Philips поставляются с различными насадками, например стайлером для бороды или щеточкой для чистки. Важно поддерживать эти насадки в чистоте.

Снимите их с бритвы и промойте их теплой водой. После высыхания прикрепите их к бритве.

Подробную информацию о насадках и способах их очистки вы можете найти в инструкции по эксплуатации.
Очистка насадок для бритв Philips

Очистка насадки-триммера для бритвы Philips

Если к бритве прикреплена насадка-триммер, здесь вы найдете инструкции по ее очистке.
Очищайте триммер после каждого использования, чтобы предотвратить его засорение и повреждение. 
  1. Убедитесь, что прибор выключен и отсоедините его от сети электропитания.
  2. Нажмите вниз на механизм фиксации триммера, чтобы открыть насадку-триммер.
  3. Включите прибор и промойте насадку-триммер под струей теплой воды. 
  4. После очистки отключите прибор.
  5. Тщательно стряхните оставшуюся воду и просушите насадку-триммер. 
  6. Закройте триммер.
Совет. Для оптимальной работы смазывайте зубцы насадки-триммера каплей минерального масла каждые 6 месяцев.
Примечание. Никогда не протирайте зубцы триммера салфеткой или полотенцем, поскольку это может привести к их повреждению.

 

Очистка бритв Philips в системе Philips SmartClean

Некоторые бритвы Philips можно очищать в системе Philips SmartClean. Для очистки бритвы в системе SmartClean воспользуйтесь инструкциями ниже.
  1. Промойте бритву теплой проточной водой и стряхните с нее остатки воды.
  2. Нажмите на верхнюю часть системы Philips SmartClean, чтобы открыть отсек для бритвы. Расположите бритву в системе SmartClean верхней стороной вниз.
  3. Наклоните бритву назад и нажмите на верхнюю крышку системы SmartClean до щелчка; бритва зафиксирована.
  4. Нажмите кнопку включения/выключения системы SmartClean для запуска программы очистки. На панели системы SmartClean начнет мигать символ очистки, указывающий на то, что запущена программа очистки.
Если у вас остались вопросы относительно очистки вашей бритвы Philips, обратитесь к руководству пользователя или свяжитесь с нами.
Очистка бритв Philips в системе Philips SmartClean

Очистка бритв Philips в системе Quick Clean Pod

Если ваша бритва поставляется с системой Quick Clean Pod, здесь вы можете узнать, как выполнять очистку своей бритвы. Обратите внимание, что с системой Quick Clean Pod совместимы только бритвы, которые поставляются с ней в комплекте.

Чтобы проверить, совместима ли бритва с Quick Clean Pod, переверните ее. Если индикатор очистки (3 точки) начинает гореть синим, это означает, что ваша бритва совместима с системой очистки Quick Clean Pod. 

Подготовьте Quick Clean Pod к использованию, поместив в систему чистящий картридж. 
  1. Установите бритву в систему Philips Quick Clean Pod, предварительно перевернув ее. Бритва автоматически распознает нахождение в системе Philips Quick Clean Pod. 
  2. Включите бритву, чтобы запустить программу очистки. Программа очистки длится около 1 минуты. Во время очистки соответствующий индикатор будет гореть ровным светом, а синий значок начнет пульсировать. Программа очистки включается в себя несколько пауз, которые необходимы для эффективной очистки. По завершении очистки ручка бритвы дважды завибрирует. 
  3. Дайте бритве полностью остыть в Philips Quick Clean Pod перед тем, как убрать ее на хранение. 
Примечание. Если вы бреетесь с использованием пены, геля или иной продукции для нанесения перед бритьем, тщательно промойте бритвенные головки перед использованием устройства Philips. Всегда стряхивайте остатки воды с корпуса бритвы перед тем, как поместите ее в Philips Quick Clean Pod. 

 

