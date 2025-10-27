Чтобы узнать, как очищать бритву Philips, следуйте инструкциям для вашей модели ниже. Перед очисткой бритвы обязательно убедитесь, что бритва водонепроницаема, — на задней части бритвы должен быть значок крана или ванны.
Для оптимальных результатов бритья рекомендуем выполнять очистку бритвы после каждого бритья. В зависимости от модели бритвы на ней может замигать напоминание о необходимости очистки.
Подробные инструкции по очистке вашей модели бритвы можно найти в инструкции по эксплуатации.
Как очищать бритву Philips?
Опубликован в 27 October 2025
Бритвы с системой открывания одним касанием
Некоторые из новых бритв Philips оснащена системой открытия одним касанием (см. изображение).
Для очистки таких бритв выполните следующие действия.
- Включите бритву.
- Промойте бритвенный блок под струей теплой воды.
- Выключите бритву. Нажмите кнопку фиксатора и откройте бритвенный блок.
- Промойте отсек для сбора волос под струей теплой воды.
- Промойте держатель бритвенной головки под струей теплой воды.
- Аккуратно стряхните оставшуюся воду и тщательно просушите держатель бритвенной головки.
- Закройте бритвенный блок.
Бритвы Philips S7000 и S9000 без системы открывания одним касанием
Если вы используете бритву Philips серии 9000 или 7000 с полностью съемной бритвенной головкой, следуйте инструкциям по очистке, представленным ниже.
Процедуру очистки см. в видео ниже. В этом видео представлен процесс для следующих моделей: S7000 и S9000 (кроме моделей, выпущенных в 2020 году и позднее, для них см. раздел выше).
- Включите бритву и промойте ее теплой проточной водой.
- Выключите бритву и снимите верхнюю часть бритвенной головки.
- Промывайте верхнюю часть бритвенной головки теплой проточной водой не менее 30 секунд. Когда бритвенная головка высохнет, прикрепите ее к бритве.
- Тщательно стряхните с бритвы оставшуюся воду и дайте ей высохнуть. Никогда не протирайте бритвенную головку полотенцем или тканью: это может повредить ее.
Инструкции по очистке бритв Philips с двумя бритвенными головками
Если вы пользуетесь бритвой Philips с двумя бритвенными головками, следуйте инструкциям по очистке ниже.
- Снимите бритвенную головку с бритвы Philips.
- Промывайте бритвенную головку теплой проточной водой не менее 30 секунд.
- Стряхните с бритвенной головки остатки воды и дайте ей высохнуть.
- Нажмите кнопку отсоединения, чтобы открыть верхнюю часть бритвенной головки, и снимите ее с головки. Промойте ее водой, дайте высохнуть, а затем вставьте в бритвенную головку до щелчка.
- После высыхания бритвенной головки прикрепите ее к бритве Philips.
Очистка насадок для бритв Philips
Некоторые бритвы Philips поставляются с различными насадками, например стайлером для бороды или щеточкой для чистки. Важно поддерживать эти насадки в чистоте.
Снимите их с бритвы и промойте их теплой водой. После высыхания прикрепите их к бритве.
Подробную информацию о насадках и способах их очистки вы можете найти в инструкции по эксплуатации.
Очистка насадки-триммера для бритвы Philips
Если к бритве прикреплена насадка-триммер, здесь вы найдете инструкции по ее очистке.
Очищайте триммер после каждого использования, чтобы предотвратить его засорение и повреждение.
Примечание. Никогда не протирайте зубцы триммера салфеткой или полотенцем, поскольку это может привести к их повреждению.
- Убедитесь, что прибор выключен и отсоедините его от сети электропитания.
- Нажмите вниз на механизм фиксации триммера, чтобы открыть насадку-триммер.
- Включите прибор и промойте насадку-триммер под струей теплой воды.
- После очистки отключите прибор.
- Тщательно стряхните оставшуюся воду и просушите насадку-триммер.
- Закройте триммер.
Очистка бритв Philips в системе Philips SmartClean
Некоторые бритвы Philips можно очищать в системе Philips SmartClean. Для очистки бритвы в системе SmartClean воспользуйтесь инструкциями ниже.
- Промойте бритву теплой проточной водой и стряхните с нее остатки воды.
- Нажмите на верхнюю часть системы Philips SmartClean, чтобы открыть отсек для бритвы. Расположите бритву в системе SmartClean верхней стороной вниз.
- Наклоните бритву назад и нажмите на верхнюю крышку системы SmartClean до щелчка; бритва зафиксирована.
- Нажмите кнопку включения/выключения системы SmartClean для запуска программы очистки. На панели системы SmartClean начнет мигать символ очистки, указывающий на то, что запущена программа очистки.
Очистка бритв Philips в системе Quick Clean Pod
Если ваша бритва поставляется с системой Quick Clean Pod, здесь вы можете узнать, как выполнять очистку своей бритвы. Обратите внимание, что с системой Quick Clean Pod совместимы только бритвы, которые поставляются с ней в комплекте.
Чтобы проверить, совместима ли бритва с Quick Clean Pod, переверните ее. Если индикатор очистки (3 точки) начинает гореть синим, это означает, что ваша бритва совместима с системой очистки Quick Clean Pod.
Подготовьте Quick Clean Pod к использованию, поместив в систему чистящий картридж.
- Установите бритву в систему Philips Quick Clean Pod, предварительно перевернув ее. Бритва автоматически распознает нахождение в системе Philips Quick Clean Pod.
- Включите бритву, чтобы запустить программу очистки. Программа очистки длится около 1 минуты. Во время очистки соответствующий индикатор будет гореть ровным светом, а синий значок начнет пульсировать. Программа очистки включается в себя несколько пауз, которые необходимы для эффективной очистки. По завершении очистки ручка бритвы дважды завибрирует.
- Дайте бритве полностью остыть в Philips Quick Clean Pod перед тем, как убрать ее на хранение.