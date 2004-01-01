Двойной электрический молокоотсос: использование как одинарного

Опубликован в 30 марта 2025 года

Да. Двойной электрический молокоотсос Philips Avent или электрический молокоотсос Hands-free можно использовать как одинарный.

Для этого к мотору можно подсоединить только одну трубку или отсоединить трубку от чашки для сбора, которая не используется.

Мощность всасывания прибора останется стабильной, даже если вторая трубка не используется.

Вы также можете отсоединить трубку, которая не используется, от мотора, или (для электронного молокоотсоса Hands-free) подсоединить ее к крепежной муфте, чтобы она не мешалась, и ограничить вместе с тем шум от моторного блока.

    Информация на данной странице относится к моделям: SCF392/11 .

