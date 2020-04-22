Режимы чистки

Clean (Чистка)

Более высокая частота вибраций по сравнению со стандартным режимом для эффективной чистки. Время чистки: 2 минуты.



Deep Clean (Глубокая чистка)

Этот режим можно выбрать для повышения эффективности чистки. Это самый мощный режим. Время чистки: 3 минуты.



White (Осветление)

Время чистки в этом режиме составляет 2,5 минуты. Первые 2 минуты — это обычная чистка, после чего начинаются 30 секунд полировки.



Polish (Полировка)

Чистка в этом режиме занимает 1 минуту. Меньшая частота вибраций по сравнению со стандартным режимом чистки.



Gum Care (Уход за деснами)

Стандартный 2-минутный режим чистки с массажем длительностью 1 минуту после завершения, который очищает поверхность десен. Время чистки: 3 минуты.



Gum Health (Здоровье десен)

Стандартный 2-минутный режим чистки с массажем большей длительности после завершения, который очищает поверхность десен. Время чистки: 3 минуты 20 секунд.



Sensitive (Чувствительный)

Меньшая частота вибраций по сравнению со стандартным режимом. Время чистки: 2 минуты.



Tongue Care (Уход за языком)

20-секундный режим для очистки языка, используйте с головкой щетки для ухода за языком. Время чистки: 20 секунд







