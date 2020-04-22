Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1
Товары
HX9914/57 DiamondClean 9000 Электрическая звуковая зубная щетка с приложением
Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
Просмотреть продукт

DiamondClean 9000 Электрическая звуковая зубная щетка с приложением

HX9914/57

В чем разница между режимами на зубной щетке Sonicare?

Некоторые модели зубных щеток Philips Sonicare располагают разными режимами чистки. Здесь вы можете найти обзор этих режимов. Обратите внимание, что эти режимы могут различаться в зависимости от модели зубной щетки.

Подробная информация о вашей модели зубной щетки представлена в инструкции по эксплуатации. 
 

Режимы чистки

Clean (Чистка)
Более высокая частота вибраций по сравнению со стандартным режимом для эффективной чистки. Время чистки: 2 минуты.

Deep Clean (Глубокая чистка)
Этот режим можно выбрать для повышения эффективности чистки. Это самый мощный режим.  Время чистки: 3 минуты.

White (Осветление)
Время чистки в этом режиме составляет 2,5 минуты. Первые 2 минуты — это обычная чистка, после чего начинаются 30 секунд полировки. 

Polish (Полировка)
Чистка в этом режиме занимает 1 минуту. Меньшая частота вибраций по сравнению со стандартным режимом чистки. 

Gum Care (Уход за деснами) 
Стандартный 2-минутный режим чистки с массажем длительностью 1 минуту после завершения, который очищает поверхность десен. Время чистки: 3 минуты.

Gum Health (Здоровье десен) 
Стандартный 2-минутный режим чистки с массажем большей длительности после завершения, который очищает поверхность десен. Время чистки: 3 минуты 20 секунд.

Sensitive (Чувствительный) 
Меньшая частота вибраций по сравнению со стандартным режимом. Время чистки: 2 минуты.

Tongue Care (Уход за языком) 
20-секундный режим для очистки языка, используйте с головкой щетки для ухода за языком. Время чистки: 20 секунд



 

Изменение параметров интенсивности

Ваша зубная щетка Sonicare позволяет выбирать один из 3 уровней интенсивности: низкий, средний и высокий. Интенсивность будет выбрана автоматически при установке соответствующей насадки. Если вы хотите изменить уровень интенсивности, вы можете сделать это с помощью кнопки выбора режима/интенсивности во время чистки зубов.

Примечание Эта функция доступна на Philips Sonicare DiamondClean Smart, ExpertClean, Expert Results, Protective Clean серий 5100 и 6100.

Для зубных щеток с панелью уровня интенсивности на ручке: для настройки уровня интенсивности нажмите на верхнюю или нижнюю часть панели. Дополнительную информацию см. в инструкции по эксплуатации. 
 

Информация на данной странице относится к моделям: HX9914/57 , HX6352/42 , HX9911/94 , HX9911/29 , HX6801/04 , HX6877/29 , HX6806/04 , HX6803/04 , HX9691/02 , HX9661/02 , HX9631/16 , HX9924/47 , HX6361/14 , HX6848/92 , HX6888/90 , HX6859/35 , HX9192/02 , HX9192/01 , HX6512/59 , HX6857/35 , CP0754/01 , HX6851/29 , HX6212/87 , HX6829/14 , HX6212/90 , HX6212/88 , HX6232/41 , HX9924/07 , CP0774/01 , CP0553/01 , CP0557/01 , HX9954/57 , HX9924/43 , HX3292/28 , HX3292/44 , HX9368/35 , HX9371/04 , HX9372/04 , CP0552/01 , HX6232/20 , HX6322/04 , HX6921/06 , HX3212/03 , HX6392/02 , HX9112/12 , HX9182/10 , HX8911/02 , HX9142/32 , HX9182/32 , HX9332/35 , HX6631/01 , HX6511/35 , HX6231/01 , HX6762/43 , CP0546/01 , CP0472/01 , HX6311/07 , CP0468/01 , CP0470/01 , HX9352/04 , HX9382/04 , HX9112/02 , HX9142/10 , HX9332/04 , HX9342/02 , HX6511/02 , HX6311/02 , HX6921/02 , HX6992/03 , HX6711/02 , HX6982/10 , HX6942/04 , HX6731/02 , HX6781/02 , HX6932/10 , HX6902/02 , HX5551/02 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

Заявка на сервис

Поиск и устранение неисправностей

Устройство (1)
Вибрация (1)
Alimentare/Încărcare/Durata de viaţă a bateriei (1)
Шум (1)

Выполните поиск по номеру продукта.

Ключевые слова для поиска
Рекомендуемые результаты
    Где найти номер модели?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве
    Посмотрите в руководстве
    Ľutujeme, tento produkt sme nenašli. Skontrolujte, či ste vyplnili správne číslo modelu. Číslo modelu pozostáva z písmen, po ktorých nasledujú číslice (napr. HX9903, SP9820). V prípade, že sa pre hľadané číslo modelu nezobrazia žiadne výsledky, odporúčame vám obrátiť sa na kontaktné centrum.
    Результаты поиска для {words} (количество продуктов: {number})

    Было найдено продуктов в других странах: {number}. Местные промоакции могут не распространяться на эти продукты.

    Показать продукты Скрыть продукты

    Найдено более 1 продукта.

    Выберите модель по соответствию 2 последних цифр номера продукта, например RQ1280/21.

    Изображение продукта

    Описание продукта

    Номер модели

    Назад к списку всех продуктов
    Зарегистрируйте продукт
    Зарегистрируйте продукт

    Отслеживание параметров гарантии на продукт

    Использование услуги возврата части цены покупки, получение подарков и специальных предложений.

    Простой доступ к поддержке для продуктов.

    Зарегистрируйте продукт