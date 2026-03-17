Какие режимы чистки доступны на зубной щетке Sonicare?

Опубликован в 17 March 2026

На зубной щетке Sonicare доступно несколько режимов чистки. Эти режимы могут различаться в зависимости от зубной щетки.

По умолчанию на зубной щетке выбран режим Clean (Чистка). Это 2-минутный режим чистки для повседневного использования. 

Также могут быть доступны следующие режимы: 

  • Deep clean (Глубокая чистка) (3 минуты): более тщательная чистка проблемных участков.
  • Deep Clean+ (Глубокая чистка+) (2 мин/3 мин): режим, похожий на Deep Clean (Глубокая чистка). При подключении зубной щетки длительность чистки в этом режиме составляет 2 минуты. Отчет BrushPacer будет отображаться каждые 20 секунд. Если зубная щетка не подключена, длительность чистки в этом режиме составляет 3 минуты. Отчет BrushPacer будет отображаться каждые 30 секунд. 
  • White (Осветление) (2 мин 30 сек.): эффективное удаление пятен на эмали.
  • Polish (Полировка) (1 минута): сглаживание поверхности зубов.
  • Gum Care (Уход за деснами (3 минуты): идеально для чистки зубов и десен.
  • Gum Health (Здоровье десен) (3 мин 20 сек.): чистка и массаж десен для поддержания их здоровья.
  • Sensitive (Чувствительный) (2 минуты): мягкие вибрации для чувствительных зубов.
  • Tongue Care (Уход за языком (20 секунд): чистка языка насадкой TongueCare.

Информация на данной странице относится к моделям: HX6851/34 , HX6871/47 , HX9681/01 , HX6800/35 , HX6836/24 , HX9641/01 , HX6851/53 , HX9917/88 , HX9917/89 , HX9913/17 , HX9913/18 , HX9992/12 , HX9992/11 , HX6850/57 , HX9914/57 , HX6352/42 , HX9911/29 , HX9911/94 , HX6801/04 , HX6877/29 , HX6806/04 , HX9631/16 , HX9661/02 , HX9691/02 , HX6803/04 , HX6481/50 , HX6512/06 , HX9924/47 , HX6361/14 , HX6848/92 , HX6888/90 , HX6859/35 , HX9192/02 , HX9192/01 , HX6512/59 , HX6857/35 , HX6856/10 , HX6850/34 , HX6871/85 , HX6851/29 , HX6212/90 , HX6212/87 , HX6212/88 , HX6829/14 , HX6839/28 , HX6232/41 , HX9924/07 , HX9954/57 , HX6611/27 , HX3292/28 , HX9924/43 , HX3292/44 , HX9368/35 , HX6322/04 , HX9372/04 , HX6232/20 , HX6921/06 , HX3212/03 , HX9112/12 , HX8911/02 , HX9182/32 , HX9371/04 , HX9142/32 , HX9332/35 , HX6631/01 , HX6231/01 , HX6762/43 , HX6311/07 , HX9352/04 , HX9142/10 , HX9332/04 , HX6511/02 , HX6311/02 , HX6781/02 , HX6932/10 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

