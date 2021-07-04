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Что означают коды на очистителе воздуха Philips

Очиститель воздуха Philips предоставляет информацию о качестве воздуха в помещении в реальном времени в виде кодов. Узнайте, что означают эти коды.

Значение кодов на очистителях воздуха Philips

В зависимости от модели очистителя воздуха могут быть активны один или несколько из представленных ниже индикаторов или кодов.

  • Код: A
    Автоматический режим

  • Код: C
    Режим обнаружения газов (только для моделей AC3254 и AC3256)

  • Код: L
    Блокировка от детей включена

  • Код: UL
    Блокировка от детей выключена

  • Код: F0
    Очистка фильтра предварительной очистки

  • Код: от A0 до A9
    Замените фильтр HEPA NanoProtect S3

  • Коды от C0 до C9:
    Замените угольный фильтр NanoProtect S3

  • Код SL
    Режим сна

  • Код 1h:
    Режим таймера

  • Код t:
    Турборежим

  • Код ошибки: Er
    Датчик передней панели работает некорректно. Отсоедините переднюю панель, а затем установите ее обратно. Если код ошибки Er не исчезает, рекомендуем обратиться к нам за помощью.

  • Код ошибки: от E1 до E4
    Устройство неисправно. В этом случае рекомендуем связаться с нами.

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    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

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