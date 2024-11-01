Да, использовать выцветшие изделия Philips Avent безопасно, если компоненты чистые и находятся в рабочем состоянии. Выцветание не является небезопасным и зачастую происходит в результате воздействия на пластик пищевых компонентов.

Компоненты прибора выцвели, если кажутся желтоватыми, красноватыми или имеют другой цветовой оттенок (отличный от изначального цвета пластика), и цвет не восстанавливается после очистки прибора.

Что приводит к выцветанию?

Выцветание обычно происходит, когда компоненты приборов Philips Avent подвергаются воздействию пищи, содержащей красители, которые воздействуют на пластик, например томатного соуса и некоторых зеленых овощей.



Чтобы избежать выцветания, кладите компоненты отдельно от еды, контейнеров и прочих предметов, которые содержат остатки еды, во время очистки, дезинфекции и хранения.



Выцветание также может произойти из-за остатков моющих средств после очистки, воздействия некоторых чистящих веществ, прямых солнечных лучей и известкового налета в результате мытья прибора в жесткой воде.



Следуйте рекомендациям по очистке, дезинфекции и хранению прибора Philips Avent, чтобы избежать его выцветания.