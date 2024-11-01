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Безопасно ли использовать выцветшие компоненты изделия Philips Avent?

Опубликован в 23 августа 2024 года
Да, использовать выцветшие изделия Philips Avent безопасно, если компоненты чистые и находятся в рабочем состоянии. Выцветание не является небезопасным и зачастую происходит в результате воздействия на пластик пищевых компонентов.

Как понять, что компонент изделия выцвел?

Компоненты прибора выцвели, если кажутся желтоватыми, красноватыми или имеют другой цветовой оттенок (отличный от изначального цвета пластика), и цвет не восстанавливается после очистки прибора.

Что приводит к выцветанию?

Выцветание обычно происходит, когда компоненты приборов Philips Avent подвергаются воздействию пищи, содержащей красители, которые воздействуют на пластик, например томатного соуса и некоторых зеленых овощей.

Чтобы избежать выцветания, кладите компоненты отдельно от еды, контейнеров и прочих предметов, которые содержат остатки еды, во время очистки, дезинфекции и хранения.

Выцветание также может произойти из-за остатков моющих средств после очистки, воздействия некоторых чистящих веществ, прямых солнечных лучей и известкового налета в результате мытья прибора в жесткой воде.

Следуйте рекомендациям по очистке, дезинфекции и хранению прибора Philips Avent, чтобы избежать его выцветания.

Нужна помощь?

Для получения дополнительной помощи в отношении очистки, дезинфекции и хранения изделий Philips Avent см. страницу www.philips.com/support и укажите в поле поиска модель вашего изделия.

Информация на данной странице относится к моделям: SCF796/01 , SCF798/02 , SCF798/01 , SCF796/02 , SCF087/02 , SCF075/01 , SCF075/04 , SCF075/08 , SCF349/22 , SCF349/18 , SCF376/23 , SCF376/19 , SCF376/18 , SCF376/14 , SCF091/03 , SCF091/07 , SCF091/09 , SCF091/15 , SCF091/18 , SCF376/13 , SCF349/24 , SCY763/02 , SCY100/01 , SCY100/02 , SCY103/01 , SCY103/02 , SCY106/01 , SCY761/02 , SCY764/02 , SCY762/02 , SCY673/01 , SCY966/02 , SCY965/02 , SCY964/02 , SCY963/02 , SCY962/02 , SCY961/02 , SCY933/02 , SCY933/01 , SCY930/01 , SCY906/02 , SCY906/01 , SCY903/67 , SCY903/66 , SCY903/21 , SCY903/11 , SCY903/02 , SCY903/01 , SCY900/02 , SCY900/01 , SCY900/00 , SCY673/82 , SCY673/81 , SCY670/02 , SCY670/01 , SCY670/00 , SCF393/11 , SCF430/13 , SCF430/10 , SCF392/11 , SCF391/11 , SCF085/17 , SCF085/15 , SCF085/13 , SCF085/12 , SCF085/20 , SCF376/01 , SCF085/18 , SCF349/01 , SCF085/01 , SCF099/22 , SCF099/21 , SCF085/04 , SCF085/03 , SCF085/02 , SCF092/51 , SCF080/05 , SCF080/06 , SCF080/07 , SCF080/08 , SCF080/13 , SCF080/14 , SCF080/15 , SCF080/16 , SCF222/01 , SCF222/02 , SCF223/01 , SCF223/02 , SCF223/03 , SCF223/04 , SCF522/01 , SCF527/01 , SCF528/01 , SCF529/01 , SCF304/60 , SCF349/12 , SCF349/11 , SCF349/21 , SCF376/22 , SCF376/12 , SCF376/11 , SCF376/21 , SCF544/10 , SCF546/12 , SCF545/10 , SCF542/12 , SCF343/22 , SCF342/20 , SCF245/22 , SCF345/20 , SCF343/20 , SCF245/20 , SCF244/22 , SCF244/20 , SCF344/22 , SCF342/22 , SCF345/22 , SCF344/20 , SCF782/17 , SCF751/05 , SCF751/07 , SCF751/03 , SCF631/27 , SCF797/00 , SCF222/20 , SCF212/20 , SCF213/22 , SCF222/22 , SCF227/20 , SCF212/22 , SCF213/20 , SCF227/22 , SCF180/27 , SCF180/25 , SCF194/03 , SCF180/28 , SCF180/26 , SCF194/04 , SCF186/23 , SCF197/22 , SCF196/18 , SCF176/24 , SCF176/28 , SCF194/01 , SCF194/02 , SCF699/17 , SCF195/04 , SCF252/01 , SCF251/00 , SCF560/17 , SCF560/27 , SCF563/17 , SCF563/27 , SCF563/37 , SCF564/17 , SCF565/17 , SCF566/17 , SCF566/27 , SCF567/17 , SCF568/17 , SCF751/00 , SCF753/00 , SCF195/30 , SCF553/00 , SCF560/37 , SCF178/25 , SCF178/27 , SCF178/28 , SCF753/03 , SCF753/05 , SCF753/07 , SCF151/01 , SCF151/02 , SCF151/00 , SCF252/00 , SCF551/00 , SCF656/27 , SCF673/17 , SCF784/00 , SCF195/03 , SCF655/27 , SCF172/14 , SCF172/13 , SCF172/15 , SCF172/12 , SCF185/00 , SCF696/17 , SCF654/27 , SCF651/27 , SCF652/27 , SCF693/27 , SCF690/27 , SCF671/17 , SCF653/27 , SCF693/17 , SCF690/17 , SCF782/20 , SCF782/15 , SCF782/00 , SCF170/18 , SCF636/27 , SCF176/18 , SCF722/00 , SCF766/00 , SCF684/27 , SCF710/00 , SCF170/22 , SCF176/22 , SCF172/22 , SCF178/13 , SCF178/14 , SCF663/27 , SCF635/27 , SCF634/27 , SCF633/27 , SCF632/27 , SCF292/13 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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