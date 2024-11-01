Безопасно ли использовать выцветшие компоненты изделия Philips Avent?
Опубликован в 23 августа 2024 года
Да, использовать выцветшие изделия Philips Avent безопасно, если компоненты чистые и находятся в рабочем состоянии. Выцветание не является небезопасным и зачастую происходит в результате воздействия на пластик пищевых компонентов.
Как понять, что компонент изделия выцвел?
Компоненты прибора выцвели, если кажутся желтоватыми, красноватыми или имеют другой цветовой оттенок (отличный от изначального цвета пластика), и цвет не восстанавливается после очистки прибора.
Что приводит к выцветанию?
Выцветание обычно происходит, когда компоненты приборов Philips Avent подвергаются воздействию пищи, содержащей красители, которые воздействуют на пластик, например томатного соуса и некоторых зеленых овощей.
Чтобы избежать выцветания, кладите компоненты отдельно от еды, контейнеров и прочих предметов, которые содержат остатки еды, во время очистки, дезинфекции и хранения.
Выцветание также может произойти из-за остатков моющих средств после очистки, воздействия некоторых чистящих веществ, прямых солнечных лучей и известкового налета в результате мытья прибора в жесткой воде.
Следуйте рекомендациям по очистке, дезинфекции и хранению прибора Philips Avent, чтобы избежать его выцветания.
Чтобы избежать выцветания, кладите компоненты отдельно от еды, контейнеров и прочих предметов, которые содержат остатки еды, во время очистки, дезинфекции и хранения.
Выцветание также может произойти из-за остатков моющих средств после очистки, воздействия некоторых чистящих веществ, прямых солнечных лучей и известкового налета в результате мытья прибора в жесткой воде.
Следуйте рекомендациям по очистке, дезинфекции и хранению прибора Philips Avent, чтобы избежать его выцветания.
Нужна помощь?
Для получения дополнительной помощи в отношении очистки, дезинфекции и хранения изделий Philips Avent см. страницу www.philips.com/support и укажите в поле поиска модель вашего изделия.