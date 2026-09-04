Почему соски и пустышки Avent изготавливаются из силикона, а не из латекса? Опубликован в 04 September 2026 Преимущества силикона по сравнению с латексом. Высокая степень прозрачности: естественный цвет и гигиеничность. Подходит при аллергии на латекс. Силиконовая резина долговечнее латекса. Прочность: малышу будет сложнее прокусить материал. Не имеет вкуса и запаха: легко совмещать с кормлением грудью. Латекс имеет вкус и запах резины, что может стать причиной отказа малыша от груди. Подходит для стерилизации в кипящей воде, а также паром или холодной водой. Можно использовать в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине.