Пылесос Philips перегревается
Если пылесос Philips перегревается, попробуйте воспользоваться этими советами, чтобы решить проблему.
Нормальное количество тепла от электродвигателя
Во время работы электродвигатель пылесоса Philips вырабатывает тепло. Вы можете заметить это при прикосновении к устройству или по температуре выходящего из него воздуха. Не беспокойтесь, это не является неисправностью.
Пылесос засорился
Когда пылесос засорен, он может нагреваться больше обычного. Это может повлиять на его производительность.
Для решения проблемы выполните следующие действия:
Для безмешковых пылесосов:
1. Убедитесь, что пылесборник пуст.
2. Убедитесь, что фильтр защиты электродвигателя очищен.
3. Убедитесь, что фильтр выходящего воздуха не загрязнен.
4. Убедитесь, что в шланге, трубке или насадке нет посторонних предметов.
Для мешковых пылесосов:
1. Убедитесь, что фильтр защиты электродвигателя очищен.
2. Убедитесь, что фильтр выходящего воздуха не загрязнен.
3. Убедитесь, что мешок для сбора пыли не заполнен.
4. Если фильтры очищены, пылесборник не заполнен, но мощность всасывания все равно остается низкой, а устройство продолжает сильно нагреваться, замените пылесборник.
Если пылесос продолжает нагреваться, а решения выше не помогают, обратитесь к нам за помощью.
Для решения проблемы выполните следующие действия:
Для безмешковых пылесосов:
1. Убедитесь, что пылесборник пуст.
2. Убедитесь, что фильтр защиты электродвигателя очищен.
3. Убедитесь, что фильтр выходящего воздуха не загрязнен.
4. Убедитесь, что в шланге, трубке или насадке нет посторонних предметов.
Для мешковых пылесосов:
1. Убедитесь, что фильтр защиты электродвигателя очищен.
2. Убедитесь, что фильтр выходящего воздуха не загрязнен.
3. Убедитесь, что мешок для сбора пыли не заполнен.
4. Если фильтры очищены, пылесборник не заполнен, но мощность всасывания все равно остается низкой, а устройство продолжает сильно нагреваться, замените пылесборник.
Если пылесос продолжает нагреваться, а решения выше не помогают, обратитесь к нам за помощью.