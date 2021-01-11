Во время работы электродвигатель пылесоса Philips вырабатывает тепло. Вы можете заметить это при прикосновении к устройству или по температуре выходящего из него воздуха. Не беспокойтесь, это не является неисправностью.

Во время работы электродвигатель пылесоса Philips вырабатывает тепло. Вы можете заметить это при прикосновении к устройству или по температуре выходящего из него воздуха. Не беспокойтесь, это не является неисправностью.

Во время работы электродвигатель пылесоса Philips вырабатывает тепло. Вы можете заметить это при прикосновении к устройству или по температуре выходящего из него воздуха. Не беспокойтесь, это не является неисправностью.

Пылесос засорился