Какие устройства совместимы с приложениями Sonicare App / Sonicare for Kids?

Опубликован в 21 мая 2025 года

Приложение Philips Sonicare доступно на большинстве смартфонов с операционной системой, удовлетворяющей следующим требованиям:

Android: Android 12 и выше
Apple: iOS 17 и выше

Приложение Philips Sonicare for Kids доступно на большинстве смартфонов и планшетов с операционной системой, удовлетворяющей следующим требованиям: 

Android: Android 8 и выше
Apple: iOS 12 и выше 

Оба приложения не поддерживают установку на устройства с root-доступом и jailbreak. Также не поддерживаются устройства бренда Huawei вне зависимости от операционной системы.

Приложения можно загрузить в магазине Google Play или в Apple iOS Store. 

 

 

 

 

