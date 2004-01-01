Ключевые слова для поиска

Служба поддержки Philips

Какая насадка подойдет для моей зубной щетки Sonicare?

Опубликован в 28 августа 2024 года

Доступно три типа чистящих насадок Sonicare. Их совместимость зависит от модели вашей щетки.  

  • Чистящие насадки с креплением-фиксатором — это стандартные модели, которые совместимы с большинством щеток Sonicare с аккумулятором. 

  • Наши старые модели Essence поставляются с большой чистящей насадкой на резьбе.
     

  • Чистящие насадки Philips One и Philips One for Kids совместимы только с щетками Philips One и Philips One for Kids. 

Чистящая насадка с креплением-фиксатором

Чистящая насадка с резьбой

Чистящая насадка Philips One

Чистящие насадки Philips One также крепятся фиксатором до щелчка. Однако они совместимы только с зубной щеткой Philips One. 
 
Чистящие насадки Smart

Чистящие головки для щеток Smart распознаются щеткой при их установке. Это позволяет щетке автоматически выбирать оптимальный режим и интенсивность. Чистящую насадку Smart можно распознать по значку Smart в нижней части насадки. 
Ответы на часто задаваемые вопросы

Ищете что-то другое?

Ознакомьтесь с другими вариантами поддержки Philips

Поддержка, домашняя страница
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.