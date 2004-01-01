Какая насадка подойдет для моей зубной щетки Sonicare?
Опубликован в 28 августа 2024 года
Доступно три типа чистящих насадок Sonicare. Их совместимость зависит от модели вашей щетки.
Чистящие насадки с креплением-фиксатором — это стандартные модели, которые совместимы с большинством щеток Sonicare с аккумулятором.
Наши старые модели Essence поставляются с большой чистящей насадкой на резьбе.
Чистящие насадки Philips One и Philips One for Kids совместимы только с щетками Philips One и Philips One for Kids.
Чистящая насадка с креплением-фиксатором
Чистящая насадка с резьбой
Чистящая насадка Philips One
Чистящие насадки Philips One также крепятся фиксатором до щелчка. Однако они совместимы только с зубной щеткой Philips One.
Чистящие насадки Smart
Чистящие головки для щеток Smart распознаются щеткой при их установке. Это позволяет щетке автоматически выбирать оптимальный режим и интенсивность. Чистящую насадку Smart можно распознать по значку Smart в нижней части насадки.