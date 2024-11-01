Приложения Sonicare и Sonicare For Kids доступны для устройств Android и iOS. Ниже представлен список стран, в которых доступно приложение.

Приложение Sonicare for Kids доступно в Беларуси. Оно недоступно в Греции, Кувейте, Португалии, Саудовской Аравии, Сербии, Казахстане, Израиле, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.