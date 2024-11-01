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В каких странах доступно приложение Sonicare?

Опубликован в 16 июля 2025 года

Приложения Sonicare и Sonicare For Kids доступны для устройств Android и iOS. Ниже представлен список стран, в которых доступно приложение.  

Приложение Sonicare for Kids доступно в Беларуси. Оно недоступно в Греции, Кувейте, Португалии, Саудовской Аравии, Сербии, Казахстане, Израиле, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. 

 

Северная Америка 

Европа 

Ближний Восток 

Азиатско-Тихоокеанский регион 

Африка

Канада 

Австрия 

Кувейт 

Австралия 

Южная Африка

США 

Бельгия 

Саудовская Аравия 

Китай 

 

Мексика

Болгария 

Объединенные Арабские Эмираты 

Япония

 

 

Хорватия 

 

Малайзия

 

 

Чехия 

 

Новая Зеландия

 

 

Дания 

 

Сингапур 

 

Эстония 

 

Южная Корея

 

 

Финляндия  

 

Таиланд 

 

Франция 

 

 

 

Германия  

 

 

 

 

Греция 

 

 

 

Венгрия 

 

 

 

 

Ирландия 

 

 

 

 

Италия 

 

 

 

 

Латвия 

 

 

 

 

Литва 

 

 

 

 

Люксембург 

 

 

 

 

Нидерланды 

 

 

 

 

Норвегия 

 

 

 

 

Польша 

 

 

 

 

Португалия 

 

 

 

 

Румыния 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

Cepбия

 

 

 

 

Словакия 

 

 

 

 

Словения  

 

 

 

 

Испания  

 

 

 

 

Швеция 

 

 

 

 

Швейцария 

 

 

 

 

Украина 

 

 

 
 Великобритания  
 		 
 Казахстан
 		   
 Израиль
 		   
 Индейка
 		   

Информация на данной странице относится к моделям: CP0556/01 , CP0557/01 , CP0551/01 , CP0755/01 , HX6851/34 , HX9641/01 , HX9681/01 , HX6851/53 , HX6836/24 , HX6800/35 , HX9944/13 , HX6871/47 , HX9917/88 , HX9917/89 , HX9913/18 , HX9913/17 , HX9992/12 , HX9992/11 , HX6850/57 , HX9914/57 , HX6352/42 , HX9911/94 , HX9911/29 , HX6801/04 , HX6877/29 , HX6806/04 , HX9661/02 , HX9691/02 , HX6803/04 , HX9631/16 , HX6481/50 , HX6512/06 , HX9924/47 , HX6361/14 , HX6848/92 , HX6888/90 , HX6859/35 , HX9192/02 , HX9192/01 , HX6512/59 , HX6857/35 , CP0754/01 , HX6850/34 , HX6856/10 , HX6871/85 , HX6851/29 , HX6212/88 , HX6829/14 , HX6212/87 , HX6212/90 , HX6839/28 , HX6232/41 , HX9924/07 , CP0774/01 , CP0553/01 , HX9954/57 , HX6611/27 , HX3292/28 , HX9924/43 , HX3292/44 , HX9368/35 , HX6322/04 , HX9372/04 , CP0552/01 , HX6232/20 , HX6921/06 , HX3212/03 , HX9112/12 , HX8911/02 , HX9182/32 , HX9142/32 , HX9371/04 , HX9332/35 , HX6631/01 , HX6762/43 , HX6231/01 , CP0546/01 , CP0472/01 , HX6311/07 , CP0470/01 , CP0468/01 , HX9352/04 , HX9142/10 , HX9332/04 , HX6311/02 , HX6781/02 , HX6932/10 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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