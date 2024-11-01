Приложения Sonicare и Sonicare For Kids доступны для устройств Android и iOS. Ниже представлен список стран, в которых доступно приложение.
Приложение Sonicare for Kids доступно в Беларуси. Оно недоступно в Греции, Кувейте, Португалии, Саудовской Аравии, Сербии, Казахстане, Израиле, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.
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Северная Америка
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Европа
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Ближний Восток
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Азиатско-Тихоокеанский регион
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Африка
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Канада
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Австрия
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Кувейт
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Австралия
|Южная Африка
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США
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Бельгия
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Саудовская Аравия
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Китай
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Мексика
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Болгария
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Объединенные Арабские Эмираты
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Япония
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Хорватия
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Малайзия
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Чехия
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Новая Зеландия
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Дания
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|Сингапур
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Эстония
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Южная Корея
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Финляндия
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|Таиланд
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Франция
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Германия
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Греция
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Венгрия
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Ирландия
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Италия
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Латвия
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Литва
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Люксембург
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Нидерланды
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Норвегия
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Польша
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Португалия
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Румыния
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Россия
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Cepбия
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Словакия
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Словения
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Испания
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Швеция
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Швейцария
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Украина
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|Великобритания
|Казахстан
|Израиль
|Индейка