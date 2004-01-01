Как заряжать стайлеры Philips?
Опубликован в 9 января 2023 года
Следуйте приведенным ниже инструкциям по зарядке стайлеров, триммеров для бороды и машинок для стрижки волос Philips.
Инструкции по зарядке стайлеров Philips
Заряжайте устройство в сухой среде, используя оригинальный кабель без повреждений. Не оставляйте изделие без присмотра и отключайте его от сети по окончании зарядки.
Стайлеры Philips для мужчин необходимо заряжать, когда индикатор зарядки на устройстве отображает низкий заряд аккумулятора. Если на вашем устройстве отсутствует индикатор заряда аккумулятора, заряжайте стайлер, когда оно начинает работать медленнее. Следуйте приведенным ниже инструкциям по зарядке:
- Вставьте штекер на кабеле для зарядки в соответствующий разъем на вашем устройстве. Убедитесь, что форма штекера соответствует форме разъема, и штекер плотно вставляется в разъем. Не прилагайте чрезмерных усилий.
- Индикатор зарядки на вашем устройстве начнет мигать; это означает, что стайлер заряжается. После окончания зарядки стайлера индикатор будет гореть в течение примерно 30 минут, а затем погаснет для экономии заряда.
- После зарядки отсоедините зарядное устройство от электросети и стайлера. Стайлер готов к использованию.
Зарядка стайлера с помощью зарядной станции
Если в комплект вашего стайлера входит зарядная станция, используйте ее в соответствии с инструкциями, представленными ниже.
- Подключите зарядную станцию к рабочей розетке электросети.
- Поместите стайлер в подставку. На одном из устройств может загореться индикатор; это будет означать, что зарядка началась.
- После окончания зарядки стайлера отключите зарядную станцию от электросети; стайлер готов к использованию.
Быстрая зарядка
Если ваше устройство поддерживает быструю зарядку, всего 5–10 минут зарядки вам хватит на полноценный сеанс применения прибора.
Зарядка с помощью USB
Philips HQ87 — это адаптер USB-A с классом защиты IPX4, к которому можно подключать USB-кабель устройства. Класс защиты означает защиту адаптера от брызг воды, что обеспечивает безопасную зарядку даже в среде с высокой влажностью, например в ванной комнате. Защита от брызг не означает, что устройство является водонепроницаемым, поэтому избегайте попадания воды на адаптер. Не оставляйте продукт без присмотра; если кабель поврежден, не используйте устройство и отключите его от электросети после зарядки.
Устройства, работающие от батарей
Некоторые стайлеры Philips работают от одноразовых батарей типа AA. Вместо зарядки этих устройств проверяйте оставшийся ресурс одноразовых батарей. В случае если ваш триммер не включается или работает медленнее, чем раньше, пришло время заменить элементы питания.
Используйте только одноразовые элементы питания, указанные в инструкции по эксплуатации устройства. Не устанавливайте одновременно старые и новые батареи и не устанавливайте батареи разных типов. Соблюдайте полярность при установке батарей ("+" и "-").
