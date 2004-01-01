Вставьте штекер на кабеле для зарядки в соответствующий разъем на вашем устройстве. Убедитесь, что форма штекера соответствует форме разъема, и штекер плотно вставляется в разъем. Не прилагайте чрезмерных усилий. Индикатор зарядки на вашем устройстве начнет мигать; это означает, что стайлер заряжается. После окончания зарядки стайлера индикатор будет гореть в течение примерно 30 минут, а затем погаснет для экономии заряда. После зарядки отсоедините зарядное устройство от электросети и стайлера. Стайлер готов к использованию.

Заряжайте устройство в сухой среде, используя оригинальный кабель без повреждений. Не оставляйте изделие без присмотра и отключайте его от сети по окончании зарядки.Стайлеры Philips для мужчин необходимо заряжать, когда индикатор зарядки на устройстве отображает низкий заряд аккумулятора. Если на вашем устройстве отсутствует индикатор заряда аккумулятора, заряжайте стайлер, когда оно начинает работать медленнее. Следуйте приведенным ниже инструкциям по зарядке:Для большинства стайлеров время зарядки обычно составляет от 1 до 8 часов. Первый раз устройство следует заряжать в течение хотя бы 3 часов. Руководство по зарядке для вашей модели см. в инструкции по эксплуатации.