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Чем различаются пустышки Philips Avent?

Опубликован в 21 февраля 2025 года
Узнайте, чем отличаются пустышки Philips Avent ultra start, ultra ­soft, ultra air и Soothie от наших обычных пустышек.
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Пустышка Philips Avent ultra start

Пустышки Philips Avent для новорожденных — это наши самые легкие и маленькие пустышки без кольца, которые предназначены для новорожденных. Это значит, что кожа не подсыхает и на ней не появляется раздражение. В комплект пустышки ultra start также входит футляр для переноски и стерилизации, в котором пустышку можно стерилизовать в микроволновой печи. Пустышка ultra start также доступна в варианте Nighttime.

Пустышка Philips Avent ultra soft

Пустышка Philips Avent ultra soft обладает мягким и гибким нагубником, который не оставляет отметин и не раздражает кожу. В комплект пустышки ultra soft также входит футляр для переноски и стерилизации, в котором пустышку можно стерилизовать в микроволновой печи. Пустышка ultra soft доступна в вариантах для 0–6, 6–18 и 18+ месяцев.

Пустышка Philips Avent ultra air

Пустышка Philips Avent ultra air пропускает больше воздуха, чем другие пустышки Philips Avent. Это значит, что кожа не подсыхает и на ней не появляется раздражение. В комплект пустышки ultra air также входит футляр для переноски и стерилизации, в котором пустышку можно стерилизовать в микроволновой печи. Пустышка ultra air доступна в вариантах Nighttime и для 0–6, 6–18 и 18+ месяцев.

Soothie

Цельная силиконовая пустышка с удобным решением для удерживания пальцем поможет вам приучить малыша к пустышке, разместив палец внутри соски. Soothie доступна в круглом исполнении и в форме сердечка.

Информация на данной странице относится к моделям: SCF376/32 , SCF075/14 , SCF091/46 , SCF091/41 , SCF087/13 , SCF087/11 , SCF080/26 , SCF080/27 , SCF376/29 , SCF075/18 , SCF349/58 , SCF349/47 , SCF376/24 , SCF087/07 , SCF075/11 , SCF376/25 , SCF376/28 , SCF080/23 , SCF087/04 , SCF080/24 , SCF087/02 , SCF075/08 , SCF075/04 , SCF075/01 , SCF377/02 , SCF376/23 , SCF376/19 , SCF376/18 , SCF376/14 , SCF376/13 , SCF349/24 , SCF349/22 , SCF349/18 , SCF085/58 , SCF085/59 , SCF085/60 , SCF085/61 , SCF086/03 , SCF086/04 , SCF086/05 , SCF086/06 , SCF091/03 , SCF091/07 , SCF091/09 , SCF091/15 , SCF091/18 , SCF092/02 , SCF092/03 , SCF092/04 , SCF092/05 , SCF377/01 , SCF086/01 , SCF086/26 , SCF086/76 , SCF086/78 , SCF376/01 , SCF085/13 , SCF085/20 , SCF085/12 , SCF085/15 , SCF085/17 , SCF085/18 , SCF349/01 , SCF085/01 , SCF099/21 , SCF099/22 , SCF085/04 , SCF085/02 , SCF085/03 , SCF080/18 , SCF080/17 , SCF529/01 , SCF080/05 , SCF080/06 , SCF080/07 , SCF080/08 , SCF080/13 , SCF080/14 , SCF080/15 , SCF080/16 , SCF092/51 , SCF222/01 , SCF222/02 , SCF223/01 , SCF223/02 , SCF223/03 , SCF223/04 , SCF522/01 , SCF527/01 , SCF528/01 , SCF349/12 , SCF349/21 , SCF376/11 , SCF376/12 , SCF376/21 , SCF376/22 , SCF349/11 , SCF245/22 , SCF245/20 , SCF343/22 , SCF344/22 , SCF344/20 , SCF244/22 , SCF345/22 , SCF345/20 , SCF244/20 , SCF342/22 , SCF343/20 , SCF342/20 , SCF227/20 , SCF212/20 , SCF222/22 , SCF222/20 , SCF213/22 , SCF213/20 , SCF212/22 , SCF227/22 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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