Ключевые слова для поиска

Служба поддержки Philips

Как стерилизовать пустышку Philips Avent?

Опубликован в 14 октября 2024 г.
Пустышку Avent можно стерилизовать, прокипятив ее в воде или поместив в микроволновую печь. Узнайте, как это сделать, в статье ниже.

Стерилизация кипятком.

Чтобы стерилизовать любую пустышку, прокипятите ее в воде в течение пяти минут.

Стерилизация в микроволновой печи (только пустышки ultra start, ultra soft и ultra air).

Пустышки Avent ultra start, ultra soft и ultra air можно стерилизовать в микроволновой печи, используя комплектный чехол для переноски.
Следуйте инструкциям ниже:

  1. Промойте пустышки холодной проточной водой. Налейте 25 мл воды в чехол для переноски.
  2. Поместите пустышки в чехол и закройте крышку.
  3. Поместите чехол в микроволновую печь. Включите микроволновую печь на 3 минуты на мощности 700–1000 Вт.
  4. Дайте чехлу остыть в течение пяти минут.
  5. Вылейте воду из чехла.

Другие пустышки Avent, кроме ultra start, ultra soft и ultra air (например, Classic или Freeflow), нельзя стерилизовать в чехле для переноски. Пустышки Classic и Freeflow могут повредиться при стерилизации в чехле.

how-to-sterilize-philips-avent-pacifier

Информация на данной странице относится к моделям: SCF376/32 , SCF087/04 , SCF376/24 , SCF376/28 , SCF349/47 , SCF091/41 , SCF087/13 , SCF087/11 , SCF087/07 , SCF087/02 , SCF075/01 , SCF075/04 , SCF075/08 , SCF086/06 , SCF376/23 , SCF376/19 , SCF376/18 , SCF376/14 , SCF376/13 , SCF349/24 , SCF349/22 , SCF349/18 , SCF086/03 , SCF086/04 , SCF091/03 , SCF091/07 , SCF091/09 , SCF091/15 , SCF091/18 , SCF092/02 , SCF092/03 , SCF092/04 , SCF092/05 , SCF377/02 , SCF377/01 , SCF086/78 , SCF086/01 , SCF086/26 , SCF086/76 , SCF376/01 , SCF085/20 , SCF085/17 , SCF085/15 , SCF085/13 , SCF085/12 , SCF085/18 , SCF349/01 , SCF085/01 , SCF085/04 , SCF085/02 , SCF085/03 , SCF080/18 , SCF080/17 , SCF529/01 , SCF080/05 , SCF080/06 , SCF080/07 , SCF080/08 , SCF080/13 , SCF080/14 , SCF080/15 , SCF080/16 , SCF092/51 , SCF222/01 , SCF222/02 , SCF223/01 , SCF223/02 , SCF223/03 , SCF223/04 , SCF522/01 , SCF527/01 , SCF528/01 , SCF376/11 , SCF376/12 , SCF349/11 , SCF349/21 , SCF349/12 , SCF376/22 , SCF376/21 , SCF244/22 , SCF244/20 , SCF345/22 , SCF343/22 , SCF343/20 , SCF342/22 , SCF342/20 , SCF245/22 , SCF245/20 , SCF344/22 , SCF345/20 , SCF344/20 , SCF222/22 , SCF213/22 , SCF212/20 , SCF227/20 , SCF222/20 , SCF213/20 , SCF212/22 , SCF227/22 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

Ответы на часто задаваемые вопросы

Другие полезные ссылки

Нужна помощь с продуктом?

Обращение в компанию Philips

Мы всегда рады помочь вам

Обращение в компанию Philips

Мы всегда рады помочь вам

Ищете что-то другое?

Ознакомьтесь с другими вариантами поддержки Philips

Поддержка, домашняя страница
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.