Как стерилизовать пустышку Philips Avent?
Опубликован в 14 октября 2024 г.
Пустышку Avent можно стерилизовать, прокипятив ее в воде или поместив в микроволновую печь. Узнайте, как это сделать, в статье ниже.
Стерилизация кипятком.
Чтобы стерилизовать любую пустышку, прокипятите ее в воде в течение пяти минут.
Стерилизация в микроволновой печи (только пустышки ultra start, ultra soft и ultra air).
Пустышки Avent ultra start, ultra soft и ultra air можно стерилизовать в микроволновой печи, используя комплектный чехол для переноски.
Следуйте инструкциям ниже:
- Промойте пустышки холодной проточной водой. Налейте 25 мл воды в чехол для переноски.
- Поместите пустышки в чехол и закройте крышку.
- Поместите чехол в микроволновую печь. Включите микроволновую печь на 3 минуты на мощности 700–1000 Вт.
- Дайте чехлу остыть в течение пяти минут.
- Вылейте воду из чехла.
Другие пустышки Avent, кроме ultra start, ultra soft и ultra air (например, Classic или Freeflow), нельзя стерилизовать в чехле для переноски. Пустышки Classic и Freeflow могут повредиться при стерилизации в чехле.