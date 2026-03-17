Ключевые слова для поиска

Служба поддержки Philips

Что означают индикаторы на зубной щетке Sonicare?

17 March 2026
Индикаторы на электрической зубной щетке Philips Sonicare передают информацию о настройках и состоянии вашей зубной щетки.

Индикатор аккумулятора

Этот индикатор загорится при низком заряде аккумулятора зубной щетки или во время зарядки.
Индикатор состояния аккумулятора Sonicare

Напоминание о необходимости замены чистящей насадки

Этот индикатор загорится при необходимости замены чистящей насадки. Он также может мигать при чрезмерной силе нажатия (на некоторых моделях). 
Замена чистящей насадки Sonicare

Уровни интенсивности

Количество светящихся линий или точек на индикаторе означают выбранную интенсивность. Режим интенсивности означает, насколько сильно вибрирует чистящая насадка.
Режимы интенсивности Sonicare

SenseIQ (только для Prestige 9900)

Значок SenseIQ на ручке загорится, если смарт-функции включены во время чистки. Он также загорится для подтверждения того, что настройки были включены или отключены.

Подробную информацию для вашей модели устройства см. в инструкции по эксплуатации. 
Sonicare SenseIQ

Ответы на часто задаваемые вопросы

Другие полезные ссылки

Нужна помощь с продуктом?

Ищете что-то другое?

Ознакомьтесь с другими вариантами поддержки Philips

Поддержка, домашняя страница
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.