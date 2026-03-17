Что означают индикаторы на зубной щетке Sonicare?

Индикаторы на электрической зубной щетке Philips Sonicare передают информацию о настройках и состоянии вашей зубной щетки.

Индикатор аккумулятора Этот индикатор загорится при низком заряде аккумулятора зубной щетки или во время зарядки.

Напоминание о необходимости замены чистящей насадки Этот индикатор загорится при необходимости замены чистящей насадки. Он также может мигать при чрезмерной силе нажатия (на некоторых моделях).

Уровни интенсивности Количество светящихся линий или точек на индикаторе означают выбранную интенсивность. Режим интенсивности означает, насколько сильно вибрирует чистящая насадка.