Если пылесос Philips не включается, скорее всего, это можно легко исправить. В этой статье вы узнаете, как самостоятельно решить эту проблему.
Пылесос Philips не подключен к электросети
Если устройство не подключено к электросети, подключите его.
Кнопка включения/выключения не нажата должным образом
Важно полностью нажимать на кнопку включения/выключения.
Если не нажать на кнопку включения/выключения пылесоса Philips должным образом, то он не включится.
Закончился заряд батарей в пульте ДУ
Проверьте, включается ли пылесос Philips без использования пульта ДУ при нажатии на кнопку включения/выключения на самом устройстве. Если это так, значит, элементы питания в пульте ДУ разряжены. Применимо только к пылесосам с ИК-пультами дистанционного управления.
В таком случае замените элементы питания, чтобы решить проблему.
Примечание.
Если ни один из предыдущих вариантов вам не подходит, возможно, проблема вызвана технической неисправностью пылесоса Philips. В этом случае рекомендуем связаться с нами для получения дальнейшей помощи.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Посмотрите на упаковке
Посмотрите на наклейке внутри продукта
Посмотрите на продукте
Посмотрите в руководстве
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