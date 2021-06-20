Электрическую пилку для ног Philips Satinelle можно использовать для удаления огрубевшей кожи стоп как в сухих, так и во влажных условиях. Здесь представлены рекомендации для эффективного использования электрической пилки для ног Philips Satinelle.
Как использовать пилку для ног Philips Satinelle?
Эффективное использование электрической пилки для ног Philips Satinelle
Приложите диск Philips Satinelle к коже и обрабатывайте необходимые участки, не прижимая. Диск можно использовать различными способами для разных целей (см. изображение ниже).