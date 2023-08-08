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Служба поддержки Philips

Как менять настройки скорости на Philips Satinelle?

Опубликован в 08 August 2023

Узнайте, как изменить настройки скорости прибора Philips Satinelle, какую кнопку нажимать и как включать и выключать прибор.

Настройки скорости Philips Satinelle

На приборе предусмотрено две настройки скорости. Чтобы выбрать низкую или высокую скорость, нажимайте кнопку включения/выключения.
Если вы нажмете кнопку включения/выключения один раз, Philips Satinelle будет работать на высокой скорости (настройка II). Если вы нажмете кнопку включения/выключения еще раз, прибор перейдет в режим низкой скорости (настройка I). При третьем нажатии кнопки включения/выключения прибор Philips Satinelle выключится.

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