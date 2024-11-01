На приборе предусмотрено две настройки скорости. Вы можете выбрать низкую или высокую скорость нажатием кнопки питания или сдвигом ползунка скорости вверх.



Если вы нажмете кнопку питания один раз, эпилятор Philips будет работать на высокой скорости (настройка II). Если вы нажмете кнопку включения/выключения еще раз, прибор перейдет в режим низкой скорости (настройка I). При третьем нажатии кнопки питания эпилятор выключится.