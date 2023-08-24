В статье ниже вы найдете пошаговые инструкции по использованию таблеток для удаления кофейного масляного налета Philips.

Таблетки для удаления масляного налета Philips CA6704

Использование таблеток для удаления кофейного масляного налета Philips (CA6704) поможет удалить жир с фильтра варочной группы кофемашины и обеспечить ее правильную работу.



Таблетки для удаления кофейного масляного налета Philips можно приобрести у розничных операторов Philips.



Примечание. Таблетки для удаления кофейного масляного налета не предназначены для удаления накипи из эспрессо-кофемашины.