В статье ниже вы найдете пошаговые инструкции по использованию таблеток для удаления кофейного масляного налета Philips.
Как использовать таблетки для удаления кофейного масляного налета Philips?
Опубликован в 24 August 2023
Таблетки для удаления масляного налета Philips CA6704
Использование таблеток для удаления кофейного масляного налета Philips (CA6704) поможет удалить жир с фильтра варочной группы кофемашины и обеспечить ее правильную работу.
Таблетки для удаления кофейного масляного налета Philips можно приобрести у розничных операторов Philips.
Примечание. Таблетки для удаления кофейного масляного налета не предназначены для удаления накипи из эспрессо-кофемашины.
Таблетки для удаления кофейного масляного налета Philips можно приобрести у розничных операторов Philips.
Примечание. Таблетки для удаления кофейного масляного налета не предназначены для удаления накипи из эспрессо-кофемашины.
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Инструкции для эспрессо-кофемашин с функцией приготовления предварительно молотого кофе
- Включите кофемашину
- Наполните резервуар водопроводной водой до отметки MAX и поставьте чашку под носик подачи кофе
- Поместите таблетку для удаления кофейного масляного налета в отделение предварительно молотого кофе.
- Выберите функцию приготовления предварительно молотого кофе.
- Выберите кофе и начните приготовление. После приготовления половины чашки воды отключите кофемашину от электросети.
- Дайте раствору для удаления кофейного масляного налета поработать не менее 15 минут. Снова подключите устройство к розетке электросети и включите его. Машина начнет нагреваться и автоматически запустит цикл промывки.
- Откройте сервисную дверцу и извлеките варочную группу.
- Тщательно промойте варочную группу проточной водой.
- Установите варочную группу обратно и поставьте чашку под носик подачи кофе.
- Снова выберите функцию приготовления предварительно молотого кофе и не добавляйте молотый кофе.
- Выберите кофе и начните приготовление. Кофемашина начнет подавать воду. Повторите этот шаг дважды.
Инструкции для эспрессо-кофемашин без функции приготовления предварительно молотого кофе
- Откройте сервисную дверцу и снимите варочную группу.
- Положите таблетку для удаления кофейного масляного налета в чашку и залейте ее 150 мл горячей воды. Дождитесь полного растворения таблетки.
- Используйте раствор для удаления кофейного масляного налета, чтобы очистить фильтр варочной группы. Для очистки фильтра используйте мягкую губку или щетку.
- После очистки оставьте раствор на 15 минут.
- Через 15 минут тщательно промойте варочную группу проточной водой.
- Вставьте варочную группу обратно в кофемашину.
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Инструкции для эспрессо-кофемашин с кнопками очистки в меню
Для эффективной очистки рекомендуется использовать только таблетки для удаления кофейного масляного налета Philips.
Если в меню вашей кофемашины есть кнопка Clean (Очистка), следуйте указанным ниже инструкциям или посмотрите видео.
Эти действия не помогли устранить проблему? Для получения помощи свяжитесь с нами.
Если в меню вашей кофемашины есть кнопка Clean (Очистка), следуйте указанным ниже инструкциям или посмотрите видео.
- Включите кофемашину.
- Коснитесь значка очистки и выберите Brew group clean (Очистка варочной группы) с помощью стрелок вверх и вниз.
- Коснитесь "OK" и следуйте инструкциям на экране.
Эти действия не помогли устранить проблему? Для получения помощи свяжитесь с нами.
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