С аэрогрилем можно использовать любую посуду, предназначенную для духовок, из стекла, керамики, металла или силикона. Также для выпекания в аэрогриле кексов или мини-запеканок можно использовать силиконовые или бумажные формы.

Примечание.

* Между стенками контейнера для выпечки и стенками корзины должно оставаться свободное пространство для обеспечения циркуляции воздуха.

* Не помещайте форму для выпечки непосредственно на противень, так как это препятствует циркуляции воздуха в противне, в результате чего приготовится только верхняя часть блюда. Всегда устанавливайте форму для выпечки в корзину.

* При работе с контейнерами или формами для выпечки всегда пользуйтесь кухонными рукавицами. В аэрогриле Philips формы и контейнеры для выпечки сильно нагреваются.