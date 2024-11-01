С аэрогрилем Philips можно использовать любую посуду или форму, которые предназначены для духовок. Они могут быть сделаны из стекла, керамики, металла или силикона. Для приготовления кексов, булочек или запеканок можно также использовать силиконовые или бумажные формы.

Для вашего аэрогриля доступны следующие наборы Philips для выпечки (также см. изображение выше):



HD9925 Набор для выпечки для аэрогриля L (компактный)

Модели: HD9100, HD9200, HD9212 - HD9219, HD9220 - HD9229, HD9230 - HD9239, HD9250 - HD9255, HD9620 - HD9629, HD9640 - HD9649, HD9720 - HD9729, HD9740 - HD9749



HD9945 Набор для выпечки для аэрогриля XL

Модели: HD9257, HD9260 - HD9263, HD9270, HD9280, NA350, NA351, NA352 (большая корзина)



HD9959 Набор для выпечки для аэрогриля XXL

Модели: HD9285, HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9870



HD9956 Семейный набор для выпечки для аэрогриля XXL Combi

Модели: HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9875 и HD9880