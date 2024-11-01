Какие формы для выпечки применять с аэрогрилем Philips?
Опубликован в 11 декабря 2023 года
Чтобы узнать, какие аксессуары для выпечки подойдут к вашей модели аэрогриля, ознакомьтесь со статьей ниже:
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Наборы для выпечки Philips
С аэрогрилем Philips можно использовать любую посуду или форму, которые предназначены для духовок. Они могут быть сделаны из стекла, керамики, металла или силикона. Для приготовления кексов, булочек или запеканок можно также использовать силиконовые или бумажные формы.
Для вашего аэрогриля доступны следующие наборы Philips для выпечки (также см. изображение выше):
HD9925 Набор для выпечки для аэрогриля L (компактный)
Модели: HD9100, HD9200, HD9212 - HD9219, HD9220 - HD9229, HD9230 - HD9239, HD9250 - HD9255, HD9620 - HD9629, HD9640 - HD9649, HD9720 - HD9729, HD9740 - HD9749
HD9945 Набор для выпечки для аэрогриля XL
Модели: HD9257, HD9260 - HD9263, HD9270, HD9280, NA350, NA351, NA352 (большая корзина)
HD9959 Набор для выпечки для аэрогриля XXL
Модели: HD9285, HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9870
HD9956 Семейный набор для выпечки для аэрогриля XXL Combi
Модели: HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9875 и HD9880
Для вашего аэрогриля доступны следующие наборы Philips для выпечки (также см. изображение выше):
HD9925 Набор для выпечки для аэрогриля L (компактный)
Модели: HD9100, HD9200, HD9212 - HD9219, HD9220 - HD9229, HD9230 - HD9239, HD9250 - HD9255, HD9620 - HD9629, HD9640 - HD9649, HD9720 - HD9729, HD9740 - HD9749
HD9945 Набор для выпечки для аэрогриля XL
Модели: HD9257, HD9260 - HD9263, HD9270, HD9280, NA350, NA351, NA352 (большая корзина)
HD9959 Набор для выпечки для аэрогриля XXL
Модели: HD9285, HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9870
HD9956 Семейный набор для выпечки для аэрогриля XXL Combi
Модели: HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9875 и HD9880
Максимальный размер формы для выпечки, которую можно применять с аэрогрилем
Между стенками контейнера для выпечки и стенками корзины должно оставаться свободное пространство для обеспечения циркуляции воздуха.
Максимальный размер форм для выпечки из разных материалов для вашего аэрогриля см. ниже (также см. основное изображение):
Аэрогриль L (компактный)
Модели: HD9100, HD9200, HD9216 - HD9219, HD9220 - HD9229, HD9230 - HD9239, HD9250 - HD9255, HD9620 - HD9629, HD9640 - HD9649, HD9720 - HD9729, HD9740 - HD9749
Макс. размер: 17 x 16 см по внешним краям
Максимальный диаметр: 16 см
Максимальная высота: 6 см
Аэрогриль XL с окошком
Модель: HD9257
Макс. размер: 19 x 18 см по внешним краям
Максимальный диаметр: 18 см
Максимальная высота: 7 см
Аэрогриль XL
Модели: HD9260 - HD9263, HD9270, HD9280
Макс. размер: 20 x 19 см по внешним краям
Максимальный диаметр — 19 см
Максимальная высота: 7 см
Аэрогриль XXL
Модели: HD9285, HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9870
Макс. размер: 21 x 20 см по внешним краям
Максимальный диаметр — 20 см
Максимальная высота: 9 см.
Аэрогриль XXL Combi
Модели: HD9875, HD9880
Макс. размер: 22 x 22 см по внешним краям
Максимальный диаметр: 25 см
Максимальная высота: 9 см
Аэрогриль с двумя корзинами
Модели: NA350, NA351, NA352
Макс. размер: 18 x 9 см (малая корзина), 17 x 18 см (большая корзина)
Максимальный диаметр: 9 см (малая корзина), 17 см (большая корзина)
Максимальная высота: 7 см
- Всегда устанавливайте форму для выпечки в корзину.
- Не помещайте форму для выпечки непосредственно на противень, так как это препятствует циркуляции воздуха в противне, в результате чего приготовится только верхняя часть блюда.
- При работе с контейнерами или формами для выпечки всегда пользуйтесь кухонными рукавицами. В аэрогриле Philips формы и контейнеры для выпечки сильно нагреваются.
Максимальный размер форм для выпечки из разных материалов для вашего аэрогриля см. ниже (также см. основное изображение):
Аэрогриль L (компактный)
Модели: HD9100, HD9200, HD9216 - HD9219, HD9220 - HD9229, HD9230 - HD9239, HD9250 - HD9255, HD9620 - HD9629, HD9640 - HD9649, HD9720 - HD9729, HD9740 - HD9749
Макс. размер: 17 x 16 см по внешним краям
Максимальный диаметр: 16 см
Максимальная высота: 6 см
Аэрогриль XL с окошком
Модель: HD9257
Макс. размер: 19 x 18 см по внешним краям
Максимальный диаметр: 18 см
Максимальная высота: 7 см
Аэрогриль XL
Модели: HD9260 - HD9263, HD9270, HD9280
Макс. размер: 20 x 19 см по внешним краям
Максимальный диаметр — 19 см
Максимальная высота: 7 см
Аэрогриль XXL
Модели: HD9285, HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9870
Макс. размер: 21 x 20 см по внешним краям
Максимальный диаметр — 20 см
Максимальная высота: 9 см.
Аэрогриль XXL Combi
Модели: HD9875, HD9880
Макс. размер: 22 x 22 см по внешним краям
Максимальный диаметр: 25 см
Максимальная высота: 9 см
Аэрогриль с двумя корзинами
Модели: NA350, NA351, NA352
Макс. размер: 18 x 9 см (малая корзина), 17 x 18 см (большая корзина)
Максимальный диаметр: 9 см (малая корзина), 17 см (большая корзина)
Максимальная высота: 7 см