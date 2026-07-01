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Служба поддержки Philips

Почему Philips Sonicare запрашивает разрешения

Опубликован в 01 July 2026

Приложение Philips Sonicare запрашивает доступ к функциям мобильного устройства, таким как службы геолокации или телефонная книга. Узнайте, почему.

Разрешения, запрашиваемые приложением Philips Sonicare

Приложение Philips Sonicare может запрашивать разрешение на доступ к следующим элементам.

  • Службы геолокации
  • Персональные данные
  • Календарь
  • Контакты
  • Функция телефона
  • Микрофон

Службы местонахождения

Благодаря разрешениям на доступ к службам геолокации приложение Philips Sonicare может автоматически получать информацию о чистке зубов. Для работы приложения Philips Sonicare не требуется доступ к вашему местоположению. Тем не менее, сведения о вашем местоположении используются для поиска ближайших к вам магазинов или для предоставления контактной информации центров поддержки в вашей стране.

Персональные данные

Эта функция также позволяет выполнить быстрый вход с помощью учетных записей Google+ или Facebook.

Календарь

Это разрешение позволяет создавать напоминания в календаре о приеме у стоматолога или гигиениста. Данная информация является конфиденциальной и используется только для создания напоминания.

Контакты

Функция “Контакты” позволяет поделиться отчетом о прогрессе со стоматологом или гигиенистом (используя функцию “Контакты”). Данная информация является конфиденциальной и используется только для связи со стоматологом или гигиенистом.

Функции телефона

Доступ к вызовам требуется для прямых звонков в центр поддержки потребителей Philips.

Микрофон

Доступ к микрофону требуется для воспроизведения аудиофайлов с помощью приложения. Доступ к микрофону также позволяет воспользоваться возможностями голосовых помощников (например, Siri или Google Assistant) для запуска приложения. Приложение Philips Sonicare не записывает звук с помощью микрофона.

Ответы на часто задаваемые вопросы

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