Благодаря разрешениям на доступ к службам геолокации приложение Philips Sonicare может автоматически получать информацию о чистке зубов. Для работы приложения Philips Sonicare не требуется доступ к вашему местоположению. Тем не менее, сведения о вашем местоположении используются для поиска ближайших к вам магазинов или для предоставления контактной информации центров поддержки в вашей стране.