Приложение Philips Sonicare запрашивает доступ к функциям мобильного устройства, таким как службы геолокации или телефонная книга. Узнайте, почему.
Почему Philips Sonicare запрашивает разрешения
Разрешения, запрашиваемые приложением Philips Sonicare
Приложение Philips Sonicare может запрашивать разрешение на доступ к следующим элементам.
- Службы геолокации
- Персональные данные
- Календарь
- Контакты
- Функция телефона
- Микрофон
Службы местонахождения
Благодаря разрешениям на доступ к службам геолокации приложение Philips Sonicare может автоматически получать информацию о чистке зубов. Для работы приложения Philips Sonicare не требуется доступ к вашему местоположению. Тем не менее, сведения о вашем местоположении используются для поиска ближайших к вам магазинов или для предоставления контактной информации центров поддержки в вашей стране.
Персональные данные
Эта функция также позволяет выполнить быстрый вход с помощью учетных записей Google+ или Facebook.
Календарь
Это разрешение позволяет создавать напоминания в календаре о приеме у стоматолога или гигиениста. Данная информация является конфиденциальной и используется только для создания напоминания.
Контакты
Функция “Контакты” позволяет поделиться отчетом о прогрессе со стоматологом или гигиенистом (используя функцию “Контакты”). Данная информация является конфиденциальной и используется только для связи со стоматологом или гигиенистом.
Функции телефона
Доступ к вызовам требуется для прямых звонков в центр поддержки потребителей Philips.
Микрофон
Доступ к микрофону требуется для воспроизведения аудиофайлов с помощью приложения. Доступ к микрофону также позволяет воспользоваться возможностями голосовых помощников (например, Siri или Google Assistant) для запуска приложения. Приложение Philips Sonicare не записывает звук с помощью микрофона.