Philips OneBlade предназначена для использования на сухой и влажной коже. Ее можно использовать с гелем или пеной для бритья, а также в душе.
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Article Published Date : 2019-11-17
Philips OneBlade предназначена для использования на сухой и влажной коже. Ее можно использовать с гелем или пеной для бритья, а также в душе.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
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