Здесь вы найдете больше информацию об использовании Philips OneBlade на влажной и сухой коже, а также в душе.

Использование Philips OneBlade на влажной и сухой коже

Philips OneBlade можно эффективно использовать на сухой или влажной коже, а также с гелем или пеной для бритья. А водонепроницаемая ручка на OneBlade означает, что его также можно использовать в душе.



Если ваше устройство OneBlade оснащено крышкой гнезда зарядки, убедитесь, что эта крышка плотно закрыта, прежде чем подвергать устройство воздействию влаги.