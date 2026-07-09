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Сухое и влажное бритье с помощью Philips OneBlade

Опубликован в 09 July 2026
Здесь вы найдете больше информацию об использовании Philips OneBlade на влажной и сухой коже, а также в душе.

Использование Philips OneBlade на влажной и сухой коже

Philips OneBlade можно эффективно использовать на сухой или влажной коже, а также с гелем или пеной для бритья. А водонепроницаемая ручка на OneBlade означает, что его также можно использовать в душе.

Если ваше устройство OneBlade оснащено крышкой гнезда зарядки, убедитесь, что эта крышка плотно закрыта, прежде чем подвергать устройство воздействию влаги.

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