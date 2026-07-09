Сухое и влажное бритье с помощью Philips OneBlade
Опубликован в 09 July 2026
Здесь вы найдете больше информацию об использовании Philips OneBlade на влажной и сухой коже, а также в душе.
Использование Philips OneBlade на влажной и сухой коже
Philips OneBlade можно эффективно использовать на сухой или влажной коже, а также с гелем или пеной для бритья. А водонепроницаемая ручка на OneBlade означает, что его также можно использовать в душе.
Если ваше устройство OneBlade оснащено крышкой гнезда зарядки, убедитесь, что эта крышка плотно закрыта, прежде чем подвергать устройство воздействию влаги.
Если ваше устройство OneBlade оснащено крышкой гнезда зарядки, убедитесь, что эта крышка плотно закрыта, прежде чем подвергать устройство воздействию влаги.