Если мешок для пыли или пылесборник пылесоса Philips заполнены, мощность всасывания будет ниже.

Проверьте мешок для пыли/пылесборник. Замените его, если он заполнен (или опустошите его в зависимости от модели вашего пылесоса).

Примечание. В случае износа многоразового мешка для сбора пыли (для моделей пылесосов с многоразовыми мешками для пыли) его следует заменить новым, в противном случае это может негативно повлиять на мощность всасывания.