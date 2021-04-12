Для пылесосов Philips, оснащенных мешком для пыли, следуйте рекомендациям по очистке фильтров ниже.

• Фильтр защиты двигателя:

Фильтр защиты двигателя расположен за мешком для пыли. Для доступа к фильтру защиты двигатель нужно снять держатель мешка для пыли и сам мешок.

Замену этого фильтра следует выполнять один раз в год. Запрещается его мыть.

• Выходной фильтр:

Выходной фильтр расположен в задней части (в некоторых моделях — в нижней части) пылесоса Philips за съемной решеткой.

Замену этого фильтра следует выполнять один раз в год. Запрещается его мыть.