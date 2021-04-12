Ниже представлена информация по очистке фильтров пылесоса Philips.
Как выполнять очистку фильтра пылесоса Philips?
Очистка фильтров мешковых пылесосов
Для пылесосов Philips, оснащенных мешком для пыли, следуйте рекомендациям по очистке фильтров ниже.
• Фильтр защиты двигателя:
Фильтр защиты двигателя расположен за мешком для пыли. Для доступа к фильтру защиты двигатель нужно снять держатель мешка для пыли и сам мешок.
Замену этого фильтра следует выполнять один раз в год. Запрещается его мыть.
• Выходной фильтр:
Выходной фильтр расположен в задней части (в некоторых моделях — в нижней части) пылесоса Philips за съемной решеткой.
Замену этого фильтра следует выполнять один раз в год. Запрещается его мыть.
Очистка фильтров безмешковых пылесосов
Этот фильтр состоит из двух отдельных частей: A) гофрированная часть (фильтр HEPA/EPA или антиаллергенный фильтр) и B) губчатая часть:
A) Запрещается мыть гофрированную часть (HEPA/EPA или антиаллергенный фильтр). Очистите фильтр от пыли, выбив ее в мусорную корзину или счистив с помощью щетки.
B) Губчатую часть можно мыть водой. Перед установкой в пылесос она должна полностью высохнуть.
Очистка фильтра беспроводного пылесоса Philips SpeedPro Max
Этот фильтр состоит из двух отдельных частей: A) обычный фильтр и B) губчатый фильтр.
A) Обычный фильтр мыть нельзя. Очистите фильтр от пыли, выбив ее в мусорную корзину.
B) Губчатую часть можно мыть водой. Перед установкой в пылесос она должна полностью высохнуть