С помощью Philips OneBlade можно брить и подравнивать волосы на теле, используя лезвие и насадки-триммеры для тела. Эти насадки идут в комплекте со всеми моделями OneBlade Face & Body.

Если вы используете модель OneBlade Face, вы также можете приобрести комплект Face & Body отдельно на нашем веб-сайте. Комплект для тела совместим со всеми моделями OneBlade, включая OneBlade Pro.