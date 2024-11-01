Как использовать OneBlade для бритья волос на теле?





Ниже вы можете ознакомиться с тем, как использовать насадки для бритья волос на теле и в интимных зонах с помощью OneBlade.

Для подравнивания волос на теле и в интимных зонах с помощью OneBlade можно использовать защитную насадку и насадки-гребни для тела. Эти насадки идут в комплекте со всеми устройствами OneBlade Face & Body. Если вы используете модель OneBlade Face, то можете приобрести комплект Face & Body отдельно в нашем интернет-магазине . Комплект Body совместим со всеми моделями OneBlade, включая OneBlade Pro.Ниже вы можете ознакомиться с тем, как использовать насадки для бритья волос на теле и в интимных зонах с помощью OneBlade.

Бритье с помощью защитной насадки для чувствительной кожи Перед процедурой подравнивания и бритья чувствительных участков кожи убедитесь, что волосы чистые. Защитная насадка для чувствительной кожи обеспечивает более гладкое бритье и в то же время защищает кожу от порезов и ссадин. Всегда используйте защитную насадку при бритье чувствительных участков кожи, таких как область подмышек.



Инструкции по использованию защитной насадки для чувствительной кожи приведены ниже:



1. Установите защитную насадку для чувствительной кожи поверх лезвия устройства и несильно надавите на нее до щелчка.



2. Перемещайте OneBlade плавными и равномерными движениями. Перемещайте бритву движениями вперед и назад, чтобы срезать волоски, растущие в разных направлениях. При необходимости растягивайте кожу свободной рукой, чтобы сбрить волоски в морщинистых участках, таких как мошонка.



3. После бритья снимите насадку с прибора. Промойте и очистите OneBlade и насадку теплой водой.



Бритье с помощью насадки-гребня для тела Насадка-гребень для тела позволяет подравнивать волоски до длины 5 мм. Не используйте эту же насадку для бритья волос на лице и других частях тела в целях поддержания гигиены.



Инструкции по использованию насадки-гребня для тела приведены ниже:



1. Установите насадку-гребень для тела поверх лезвия OneBlade и несильно надавите на нее до щелчка.

2. Брейтесь с установленной насадкой-гребнем для тела. Для оптимального результата сбривайте волоски против направления их роста.

3. После бритья снимите насадку с прибора. Промойте и очистите OneBlade и насадку теплой водой.