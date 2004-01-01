Ключевые слова для поиска

Опубликован в 9 января 2023 года
Если вы пользуетесь триммером или машинкой для стрижки волос Philips и хотите узнать, где находится номер модели или серийный номер, см. информацию ниже.
Номер модели зачастую необходим для регистрации продукта или поиска информации о вашей модели устройства. Серийный номер можно использовать для определения даты производства вашего продукта.
 

Задняя панель устройства

На большинстве стайлеров, включая OneBlade, триммеры для бороды и машинки для стрижки волос, вы найдете название модели и серийный номер на задней стороне ручки. Номер модели обычно состоит из 2 букв и 4 цифр, например QP2540. Серийный номер имеет формат ГГНН (год и неделя).
 
Номер модели и серийный номер, стайлер Philips

Верхняя часть устройства

На некоторых моделях триммеров для бороды и машинок для стрижки волос номер модели нанесен на верхнюю часть устройства; его можно найти сразу под ножами. Серийный номер обычно находится под режущим блоком. Снимите верхнюю часть стайлера и попробуйте найти внутри 4 цифры формата ГГНН, например 1823.
 
Номер модели и серийный номер, стайлер Philips

Внутри рукоятки

На устройствах, работающих на сменных батареях AA, номер модели и серийный номер находятся в отсеке для батареек. Снимите нижнюю часть ручки триммера, чтобы посмотреть внутрь этого отсека. Номер модели и серийный номер будут напечатаны там.
Номер модели и серийный номер, триммер для носа Philips

