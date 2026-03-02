Водонепроницаемые триммеры и машинки для стрижки волос можно использовать в душе и очищать водой. Но эти устройства работают только в беспроводном режиме. Это ограничение предназначено для защиты от несчастных случаев.

Чтобы узнать, можно ли использовать вашу модель стайлера в душе, найдите соответствующий символ на корпусе устройства.