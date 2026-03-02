Ключевые слова для поиска

Служба поддержки Philips

Использование стайлера Philips в проводном режиме

Опубликован в 02 March 2026
Если вы не знаете, можно ли использовать ваш стайлер Philips в проводном режиме, прочитайте нашу статью ниже.
 

Водонепроницаемые и моющиеся устройства

Водонепроницаемые триммеры и машинки для стрижки волос можно использовать в душе и очищать водой. Но эти устройства работают только в беспроводном режиме. Это ограничение предназначено для защиты от несчастных случаев.
Чтобы узнать, можно ли использовать вашу модель стайлера в душе, найдите соответствующий символ на корпусе устройства.
 
Водонепроницаемые стайлеры Philips

Немоющиеся устройства

Некоторые стайлеры Philips не предназначены для взаимодействия с водой. Это означает, что их нельзя использовать в душе или очищать водой. Эти устройства можно использовать при подключении к электросети.
Чтобы узнать, является ли ваша модель стайлера немоющейся, найдите соответствующий символ на корпусе устройства.
 
Немоющиеся стайлеры Philips

Моющиеся устройства

Некоторые стайлеры Philips нельзя использовать в душе, но можно очищать водой. Их можно использовать при подключении к электросети. Перед очисткой этих устройств водой отключайте их от электросети
На корпусе этих моющихся устройств нанесен специальный символ.
Если вы все еще не уверены в возможностях вашего стайлера, обратитесь к инструкции по эксплуатации или свяжитесь с нами.

 
Моющиеся стайлеры Philips

Информация на данной странице относится к моделям: QC5115/16 , BT5522/15 , BT3222/14 , MG7745/15 , HC7650/15 , HC5632/15 , MG7720/15 , HC9450/20 , MG9710/90 , BT5515/15 , MG7736/15 , MG5720/15 , MG7715/15 , HC3525/15 , BT9810/15 , HC5612/15 , HC5630/15 , HC5650/15 , HC5610/15 , HC3504/15 , BT7510/15 , BT5502/15 , HC3521/15 , MG7735/15 , BG3015/15 , BT3226/14 , BT3202/14 , BT3206/14 , BT3216/14 , HC3510/15 , HC3530/15 , HC3505/15 , BG3015/13 , HC3535/15 , HC3520/15 , HC3522/15 , MG3710/15 , MG3740/15 , MG3730/15 , MG7730/15 , MG5730/15 , BT1216/10 , MG3731/15 , MG3720/15 , HC1091/15 , BT9297/15 , HC5100/15 , HC1066/15 , BT7210/15 , MG1100/16 , BT1005/10 , BT5200/16 , HC5438/15 , HC7460/15 , BG105/10 , HC5446/80 , HC9490/15 , HC9450/15 , QG3327/15 , QT3900/15 , HC3418/15 , QT4000/15 , QG3335/15 , QT4005/15 , HC3424/80 , BG2028/15 , HC5410/15 , HC3420/15 , HC5450/15 , HC3400/15 , HC3410/15 , HC5440/15 , BT7085/15 , BT9290/15 , BT9290/32 , QG3340/16 , QG3371/16 , BG2024/15 , BG2025/15 , QT4015/15 , QT4019/15 , QT4021/50 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

Ответы на часто задаваемые вопросы

Другие полезные ссылки

Нужна помощь с продуктом?

Обращение в компанию Philips

Мы всегда рады помочь вам

Обращение в компанию Philips

Мы всегда рады помочь вам

Ищете что-то другое?

Ознакомьтесь с другими вариантами поддержки Philips

Поддержка, домашняя страница
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.