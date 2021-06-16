Если вы не знаете, что означают индикаторы и значки на вашем стайлере Philips, прочтите нашу статью ниже.
Индикаторы зарядки
На большинстве триммеров и машинок для стрижки волос Philips имеются световые индикаторы, указывающие на состояние заряда аккумулятора и необходимость зарядки. В зависимости от устройства индикаторы могут иметь разный внешний вид, как показано на изображении ниже. На некоторых стайлерах индикация зарядки отсутствует. В таком случае индикатор должен находиться на зарядном устройстве. Этот индикатор загорается при подключении зарядного устройства к источнику питания. Для этих продуктов рассчитывайте время зарядки на основании сведений в инструкции по эксплуатации.
Дорожная блокировка
Некоторые стайлеры поставляются с функцией дорожной блокировки, которая предотвращает случайно включение устройства во время поездок. Для активации дорожной блокировки нажмите и удерживайте кнопку вкл./выкл. в течение 3 секунд. Некоторое время на устройстве будет мигать значок блокировки; устройство заблокировано. Если вы попытаетесь включить его при активной дорожной блокировке, замигает значок блокировки, чтобы вы вспомнили о необходимости ее отключения. Чтобы отключить дорожную блокировку, вновь нажмите кнопку питания и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд. Значок снова будет мигать в течение некоторого времени, после чего стайлер включится.
Режим Turbo
Некоторые машинки для стрижки волос и универсальные стайлеры Philips располагают режимом Turbo. Обычно он обозначен символом в форме буквы T на устройстве. Нажмите эту кнопку, если вы хотите воспользоваться устройством в режиме повышенной мощности. Этот режим может быть полезен, если вы подравниваете очень густые волосы.
Бесшумный режим
На некоторых машинках для стрижки волос Philips имеется символ ребенка. Это бесшумный режим, который можно активировать для стрижки волос вашего ребенка. В этом режиме машинка издает менее громкий звук, что позволит ребенку расслабиться во время стрижки.
Напоминание о необходимости смазки
Если вы заметили мигающий значок капли масла на вашем стайлере, это напоминание о необходимости смазать устройство. Необходимо регулярно очищать и смазывать стайлеры с помощью масла из комплекта поставки или масла для швейных машин. На других моделях стайлеров могут отображаться и другие символы. Для получения подробной информации о вашей модели см. инструкцию по эксплуатации или свяжитесь с нами.
Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как использовать наш новый триммер для бороды Philips Prestige с уникальным встроенным гребнем. Помните, что в зависимости от типа модели функциональность бритвы может различаться.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Посмотрите на упаковке
Посмотрите на наклейке внутри продукта
Посмотрите на продукте
Посмотрите в руководстве
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