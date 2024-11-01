Что означают символы на стайлере Philips?

Если вы не знаете, что означают индикаторы и значки на вашем стайлере Philips, прочтите нашу статью ниже.



Индикаторы зарядки На большинстве триммеров и машинок для стрижки волос Philips имеются световые индикаторы, указывающие на состояние заряда аккумулятора и необходимость зарядки. В зависимости от устройства индикаторы могут иметь разный внешний вид, как показано на изображении ниже.

На некоторых стайлерах индикация зарядки отсутствует. В таком случае индикатор должен находиться на зарядном устройстве. Этот индикатор загорается при подключении зарядного устройства к источнику питания. Для этих продуктов рассчитывайте время зарядки на основании сведений в инструкции по эксплуатации.

Дорожная блокировка Некоторые стайлеры поставляются с функцией дорожной блокировки, которая предотвращает случайно включение устройства во время поездок.



Для активации дорожной блокировки нажмите и удерживайте кнопку вкл./выкл. в течение 3 секунд. Некоторое время на устройстве будет мигать значок блокировки; устройство заблокировано. Если вы попытаетесь включить его при активной дорожной блокировке, замигает значок блокировки, чтобы вы вспомнили о необходимости ее отключения.





Чтобы отключить дорожную блокировку, вновь нажмите кнопку питания и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд. Значок снова будет мигать в течение некоторого времени, после чего стайлер включится.



Некоторые устройства располагают функцией дорожной блокировки без видимого индикатора. Блокировка и разблокировка этих устройств не отличается от этой процедуры на устройствах с индикатором дорожной блокировки. Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 3 секунд для активации и деактивации функции блокировки.



Режим Turbo Некоторые машинки для стрижки волос и универсальные стайлеры Philips располагают режимом Turbo. Обычно он обозначен символом в форме буквы T на устройстве. Нажмите эту кнопку, если вы хотите воспользоваться устройством в режиме повышенной мощности. Этот режим может быть полезен, если вы подравниваете очень густые волосы.



Бесшумный режим На устройстве с индикатором в форме ребенка можно активировать тихий режим. В тихом режиме работы устройства ребенку будет более комфортно во время стрижки. Во время стрижки можно активировать тихий режим, чтобы снизить скорость работы триммера.



Напоминание о необходимости смазки Если вы заметили мигающий значок капли масла на вашем стайлере, это напоминание о необходимости смазать устройство. Необходимо регулярно очищать и смазывать стайлеры с помощью масла из комплекта поставки или масла для швейных машин.

На других моделях стайлеров могут отображаться и другие символы. Для получения подробной информации о вашей модели см. инструкцию по эксплуатации или свяжитесь с нами.



Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как использовать наш новый триммер для бороды Philips Prestige с уникальным встроенным гребнем. Помните, что в зависимости от типа модели функциональность бритвы может различаться. Play Pause

Открывание отсека для батареек Некоторые стайлеры Philips работают на одноразовых батарейках. Перед установкой или заменой батареек из стайлера убедитесь, что устройство и руки абсолютно сухие.



Отсек для батареек расположен внутри ручки. Для замены батареек можно легко открыть отсек для батарей, совместив метки, как показано ниже.



1. Чтобы снять крышку отсека для батарей, поверните ее по часовой стрелке, пока значок V не будет совмещен с меткой (Ʌ) (рис. 4).

2. Снимите крышку отсека для батарей с ручки устройства (рис. 5).

3. Установите батарейку в отсек (рис. 6). Убедитесь, что соблюдена полярность установки элемента питания.

4. Установите крышку отсека для батарей обратно на ручку устройства (рис. 7).

5. Поверните ее против часовой стрелки, пока значок (V) не будет совмещен с меткой (I) (рис. 8).

