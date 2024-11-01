Что означают символы на стайлере Philips?
Индикаторы зарядки
На большинстве триммеров и машинок для стрижки волос Philips имеются световые индикаторы, указывающие на состояние заряда аккумулятора и необходимость зарядки. В зависимости от устройства индикаторы могут иметь разный внешний вид, как показано на изображении ниже.
На некоторых стайлерах индикация зарядки отсутствует. В таком случае индикатор должен находиться на зарядном устройстве. Этот индикатор загорается при подключении зарядного устройства к источнику питания. Для этих продуктов рассчитывайте время зарядки на основании сведений в инструкции по эксплуатации.
Дорожная блокировка
Для активации дорожной блокировки нажмите и удерживайте кнопку вкл./выкл. в течение 3 секунд. Некоторое время на устройстве будет мигать значок блокировки; устройство заблокировано. Если вы попытаетесь включить его при активной дорожной блокировке, замигает значок блокировки, чтобы вы вспомнили о необходимости ее отключения.
Чтобы отключить дорожную блокировку, вновь нажмите кнопку питания и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд. Значок снова будет мигать в течение некоторого времени, после чего стайлер включится.
Некоторые устройства располагают функцией дорожной блокировки без видимого индикатора. Блокировка и разблокировка этих устройств не отличается от этой процедуры на устройствах с индикатором дорожной блокировки. Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 3 секунд для активации и деактивации функции блокировки.
Режим Turbo
Бесшумный режим
Напоминание о необходимости смазки
На других моделях стайлеров могут отображаться и другие символы. Для получения подробной информации о вашей модели см. инструкцию по эксплуатации или свяжитесь с нами.
Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как использовать наш новый триммер для бороды Philips Prestige с уникальным встроенным гребнем. Помните, что в зависимости от типа модели функциональность бритвы может различаться.
Открывание отсека для батареек
Отсек для батареек расположен внутри ручки. Для замены батареек можно легко открыть отсек для батарей, совместив метки, как показано ниже.
1. Чтобы снять крышку отсека для батарей, поверните ее по часовой стрелке, пока значок V не будет совмещен с меткой (Ʌ) (рис. 4).
2. Снимите крышку отсека для батарей с ручки устройства (рис. 5).
3. Установите батарейку в отсек (рис. 6). Убедитесь, что соблюдена полярность установки элемента питания.
4. Установите крышку отсека для батарей обратно на ручку устройства (рис. 7).
5. Поверните ее против часовой стрелки, пока значок (V) не будет совмещен с меткой (I) (рис. 8).