Как зарегистрировать зубную щетку Sonicare?
Опубликован в 04 June 2026
При регистрации зубных щеток Sonicare посмотрите список возможных предложений и акций. Вы можете зарегистрировать зубную щетку на Philips.com или в приложении Sonicare. Вы можете зарегистрировать зубную щетку в приложении, только если устройство совместимо с ним.
Регистрация на Philips.com
Выполните вход в учетную запись My Philips или создайте новую учетную запись. После входа в систему нажмите "Зарегистрировать продукт" и следуйте инструкциям.
Регистрация в приложении Sonicare
- Выполните вход в учетную запись My Philips в приложении.
- Подключите зубную щетку к приложению через Bluetooth.
- После подключения нажмите три точки в нижнем правом углу.
- Выберите "Мои продукты" в меню.
- Нажмите "Зарегистрировать продукт" и следуйте инструкциям.