При регистрации зубных щеток Sonicare посмотрите список возможных предложений и акций. Вы можете зарегистрировать зубную щетку на Philips.com или в приложении Sonicare. Вы можете зарегистрировать зубную щетку в приложении, только если устройство совместимо с ним.