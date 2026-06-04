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Как зарегистрировать зубную щетку Sonicare?

Опубликован в 04 June 2026
При регистрации зубных щеток Sonicare посмотрите список возможных предложений и акций. Вы можете зарегистрировать зубную щетку на Philips.com или в приложении Sonicare. Вы можете зарегистрировать зубную щетку в приложении, только если устройство совместимо с ним.

Регистрация на Philips.com

Выполните вход в учетную запись My Philips или создайте новую учетную запись. После входа в систему нажмите "Зарегистрировать продукт" и следуйте инструкциям.

Регистрация в приложении Sonicare

 
  1. Выполните вход в учетную запись My Philips в приложении.
  2. Подключите зубную щетку к приложению через Bluetooth.
  3. После подключения нажмите три точки в нижнем правом углу.
  4. Выберите "Мои продукты" в меню.
  5. Нажмите "Зарегистрировать продукт" и следуйте инструкциям.

Информация на данной странице относится к моделям: CP1750/01 , HX6851/34 , HX6851/53 , HX9681/01 , HX9641/01 , HX6800/35 , HX6836/24 , HX6871/47 , HX9917/89 , HX9917/88 , HX9913/17 , HX9913/18 , HX9992/11 , HX9992/12 , HX6850/57 , HX9914/57 , HX9911/94 , HX6352/42 , HX9911/29 , HX6877/29 , HX6801/04 , HX6806/04 , HX9691/02 , HX9661/02 , HX9631/16 , HX6803/04 , HX6481/50 , HX6512/06 , HX9924/47 , HX6361/14 , HX6848/92 , HX6888/90 , HX6859/35 , HX9192/02 , HX9192/01 , HX6512/59 , HX6857/35 , HX6856/10 , HX6850/34 , HX6871/85 , HX6851/29 , HX6212/88 , HX6829/14 , HX6212/87 , HX6212/90 , HX6839/28 , HX6232/41 , HX9924/07 , HX9954/57 , HX6611/27 , HX3292/28 , HX9924/43 , HX3292/44 , HX9368/35 , HX6322/04 , HX9372/04 , HX6232/20 , HX6921/06 , HX3212/03 , HX9112/12 , HX8911/02 , HX9182/32 , HX9142/32 , HX9371/04 , HX9332/35 , HX6631/01 , HX6231/01 , HX6762/43 , HX6311/07 , HX9352/04 , HX9142/10 , HX9332/04 , HX6511/02 , HX6311/02 , HX6781/02 , HX6932/10 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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