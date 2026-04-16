Важно регулярно выполнять очистку электрического молокоотсоса Philips Avent перед первым и последующими использованиями. Советы по поддержанию чистоты молокоотсоса см. ниже.
Примечание. Стерилизовать силиконовые трубки и наконечники не нужно, поскольку они не вступают в контакт с молоком. Протрите моторный блок и адаптер мягкой влажной тканью.
Разборка
Перед очисткой разберите молокоотсос
1. Выкрутите бутылочку из корпуса молокоотсоса
2. Отсоедините адаптер питания
3. Извлеките белый клапан, подушечку и силиконовую диафрагму из корпуса молокоотсоса
Примечание. Будьте аккуратны при извлечении и очистке белого клапана. Если он повредится, молокоотсос станет неисправным. Чтобы снять белый клапан, аккуратно потяните за ребристый язычок на боковой части клапана.
Очистка горячей водой с моющим средством / очистка в посудомоечной машине
Очистите все компоненты (кроме моторного блока, силиконовых трубов и наконечников) в горячей воде с добавлением мягкого моющего средства
Тщательно промойте каждую деталь.
Компоненты также можно мыть в посудомоечной машине (только на верхней полке).
Положите компоненты на чистую поверхность и дайте им высохнуть.
Совет эксперта. Чтобы очистить клапан, аккуратно потрите его пальцами в теплой воде с добавлением моющего средства. Во избежание повреждений запрещается вставлять в клапан какие-либо предметы.
Стерилизация
Стерилизуйте все компоненты (кроме мотора, адаптера, силиконовых трубок и наконечников) в кипятке в течение 5 минут.
Сразу после стерилизации части молокоотсоса могут быть слишком горячими — остудите их до комфортной температуры.
Положите компоненты на чистую поверхность и дайте им высохнуть.