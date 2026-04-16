Молокоотсос Philips Avent: очистка и стерилизация

Опубликован в 16 April 2026

Важно регулярно выполнять очистку электрического молокоотсоса Philips Avent перед первым и последующими использованиями. Советы по поддержанию чистоты молокоотсоса см. ниже.

Примечание. Стерилизовать силиконовые трубки и наконечники не нужно, поскольку они не вступают в контакт с молоком. Протрите моторный блок и адаптер мягкой влажной тканью.

Разборка

Перед очисткой разберите молокоотсос

1.     Выкрутите бутылочку из корпуса молокоотсоса

2.     Отсоедините адаптер питания

3.     Извлеките белый клапан, подушечку и силиконовую диафрагму из корпуса молокоотсоса

 

Примечание. Будьте аккуратны при извлечении и очистке белого клапана. Если он повредится, молокоотсос станет неисправным. Чтобы снять белый клапан, аккуратно потяните за ребристый язычок на боковой части клапана.

Очистка горячей водой с моющим средством / очистка в посудомоечной машине

  • Очистите все компоненты (кроме моторного блока, силиконовых трубов и наконечников) в горячей воде с добавлением мягкого моющего средства
  • Тщательно промойте каждую деталь.
  • Компоненты также можно мыть в посудомоечной машине (только на верхней полке).
  • Положите компоненты на чистую поверхность и дайте им высохнуть.

Совет эксперта. Чтобы очистить клапан, аккуратно потрите его пальцами в теплой воде с добавлением моющего средства. Во избежание повреждений запрещается вставлять в клапан какие-либо предметы.


Стерилизация

  • Стерилизуйте все компоненты (кроме мотора, адаптера, силиконовых трубок и наконечников) в кипятке в течение 5 минут.
  • Сразу после стерилизации части молокоотсоса могут быть слишком горячими — остудите их до комфортной температуры.
  • Положите компоненты на чистую поверхность и дайте им высохнуть.

Информация на данной странице относится к моделям: SCF393/11 , SCF391/11 , SCF392/11 .

