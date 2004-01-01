Электрический молокоотсос Philips Avent предназначен для использования с разными бюстгальтерами для простого и комфортного сцеживания молока. Ниже представлены советы по ношению для вашей конкретной модели прибора.
Какие бюстгальтеры работают с моим электрическим молокоотсосом Philips Avent?
Опубликован в 11 февраля 2025 года
Электрический молокоотсос Philips Avent Hands-free
- Накладки и чашки помещаются в большинство обычных бюстгальтеров и бюстгальтеров для кормления.
- Если вы чувствуете дискомфорт во время сцеживания, попробуйте выбрать чуть более тянущийся бюстгальтер (но не слишком свободный, и избегайте соскальзывания чашек во время сцеживания).
- Не рекомендуется носить бюстгальтер с косточками.
Одинарный/двойной электрический молокоотсос Philips Avent
- Хорошо совместим с большинством стандартных бюстгальтеров для кормления.
- Хорошо работает с большинством бюстгальтеров для сцеживания молока с большими прорезями для воронки молокоотсоса (сам молокоотсос не получится подсоединить через бюстгальтер).
- Не рекомендуется использовать бюстгальтер для сцеживания с круглыми отверстиями вместо прорезей.