Какие бюстгальтеры работают с моим электрическим молокоотсосом Philips Avent?

Опубликован в 11 февраля 2025 года

Электрический молокоотсос Philips Avent предназначен для использования с разными бюстгальтерами для простого и комфортного сцеживания молока. Ниже представлены советы по ношению для вашей конкретной модели прибора.

Электрический молокоотсос Philips Avent Hands-free

  • Накладки и чашки помещаются в большинство обычных бюстгальтеров и бюстгальтеров для кормления.
  • Если вы чувствуете дискомфорт во время сцеживания, попробуйте выбрать чуть более тянущийся бюстгальтер (но не слишком свободный, и избегайте соскальзывания чашек во время сцеживания).
  • Не рекомендуется носить бюстгальтер с косточками.

Одинарный/двойной электрический молокоотсос Philips Avent

  • Хорошо совместим с большинством стандартных бюстгальтеров для кормления.
  • Хорошо работает с большинством бюстгальтеров для сцеживания молока с большими прорезями для воронки молокоотсоса (сам молокоотсос не получится подсоединить через бюстгальтер).
  • Не рекомендуется использовать бюстгальтер для сцеживания с круглыми отверстиями вместо прорезей.

Информация на данной странице относится к моделям: SCF391/11 , SCF392/11 .

