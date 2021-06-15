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HC5632/15 Hairclipper series 5000 Моющаяся машинка для стрижки волос
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Hairclipper series 5000 Моющаяся машинка для стрижки волос

HC5632/15

Как стричься машинкой для стрижки волос Philips?

Машинки для стрижки волос Philips достаточно удобные, чтобы использовать их для самостоятельной стрижки либо доверить стрижку своих волос близкому человеку. 

Перед использованием

Перед тем как стричь волосы, убедитесь, что у вас имеются все необходимые инструменты. Вам потребуется машинка для стрижки волос Philips или иной универсальный прибор с насадками для стрижки волос, зеркало, а также накидка и полотенце для того, чтобы волосы не попали на шею и плечи во время стрижки.

Также стоит найти средства для ухода за волосами и пылесос, чтобы выполнить укладку и прибраться после стрижки. 

Мокрые волосы сложнее подстригать, поскольку они прилипают к коже, а устройство может пропустить некоторые волоски. Поэтому мы рекомендуем стричь волосы, когда они абсолютно сухие.

Расчешите волосы по направлению их роста. 

Если вы стрижете другого человека, убедитесь, что их голова находится на уровне вашей груди. Таким образом вы сможете точно следить за ходом стрижки и не пропускать труднодоступные участки.

Примечание. Триммеры для бороды предназначены исключительно для подравнивания волос на бороде. Не рекомендуется использовать его для стрижки волос на других участках тела, например на голове. Это связано с тем, что вы не получите желаемых результатов, а также можете повредить кожу.

Инструкции по эксплуатации

1.    Установите нужную насадку на машинку для стрижки волос. При неправильной установке насадок стайлер не будет обеспечивать ожидаемый результат стрижки или не будет работать вовсе.

2.    Выберите желаемую установку длины. Это можно сделать, повернув колесико настройки длины или установив насадку нужной длины. Начните стрижку, установив насадку большой длины, чтобы привыкнуть к устройству и постепенно стричь волосы до нужной длины.

3.    Включите устройство.

4.    Медленно и аккуратно перемещайте прибор против направления роста волос, немного надавливая на него. Убедитесь, что плоская часть машинки всегда находится в контакте с кожей головы; это поможет добиться ровной стрижки.

5.    Не прижимайте стайлер слишком сильно к коже, поскольку вы можете случайно изменить настройки, что приведет к неравномерной стрижке.

Используйте машинку без насадки для стрижки волос близко к коже (0,5 мм), а также создания контуров на шее и бакенбардах. Будьте осторожны при стрижке без насадки, поскольку режущий блок стрижет все волосы, которых касается.

6.    Волосы можно собирать в специальном отсеке и в насадке; очищайте их перед тем, как перейти к другому участку головы. После завершения выключите прибор и выполните его очистку. Мы рекомендуем выполнять очистку устройства после каждого использования.
Как использовать машинку для стрижки волос Philips

Стрижем детей

Philips выпускает специальные машинки, предназначенные для стрижки детей. Используя эти устройства, следуйте тем же инструкциям, что и при стрижке взрослых, однако не забывайте о паре дополнительных мер предосторожности.
  • В целях безопасности рекомендуется всегда использовать машинку для стрижки детей с насадкой. 
  • После очистки машинки нанесите каплю масла на зубцы режущего блока. 
Как использовать машинку для стрижки детей Philips

Видеоурок по созданию короткой стрижки

Посмотрите наш видеоурок по созданию короткой стрижки с помощью машинки для стрижки волос Philips. 
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Видеоурок по созданию стрижки бокс

Посмотрите наш видеоурок по созданию стрижки бокс с помощью машинки для стрижки волос Philips. 
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Информация на данной странице относится к моделям: HC5632/15 , MG5720/15 , HC9450/20 , HC7650/15 , HC5610/15 , HC5650/15 , HC5630/15 , HC5612/15 , HC3504/15 , HC3521/15 , HC3522/15 , HC3505/15 , HC3535/15 , HC3530/15 , HC3520/15 , HC3510/15 , MG3730/15 , MG3740/15 , MG5730/15 , HC1091/15 , MG3731/15 , MG3720/15 , HC5100/15 , HC1066/15 , HC5446/80 , HC5438/15 , HC7460/15 , HC9490/15 , HC9450/15 , HC3418/15 , QC5126/15 , HC3424/80 , HC3400/15 , QC5132/15 , HC3410/15 , HC3420/15 , HC5410/15 , HC5440/15 , HC5450/15 , QC5115/15 , QC5130/15 , QC5365/80 , QC5375/80 , QC5570/15 , QC5360/15 , QC5390/80 , QC5380/15 , QC5370/15 , QC5105/15 , QC5315/15 , QC5339/15 , QC5350/80 , QC5345/15 , QC5530/15 , QC5550/15 , QC5330/15 , QC5770/80 , QC5120/15 , QC5135/15 , QC5125/15 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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