Белый/коричневый налет — это накипь. Она скапливается в приборах и является остатками содержащихся в воде минералов, которые не испаряются при нагреве воды. Чем выше жесткость воды, тем быстрее образуется накипь. Накипь безвредна, но неприятно выглядит, сложна в удалении и может повредить приборы или их компоненты в случае чрезмерного скопления. Рекомендуется очищать стерилизатор от накипи не реже, чем раз в 2 недели, чтобы обеспечить его эффективную работу. Следуйте инструкциям ниже, чтобы должным образом очистить устройство от накипи.