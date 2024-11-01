Стерилизатор Avent: удаление белого/коричневого налета
Опубликован в 22 июня 2026 года
Белый/коричневый налет — это накипь. Она скапливается в приборах и является остатками содержащихся в воде минералов, которые не испаряются при нагреве воды. Чем выше жесткость воды, тем быстрее образуется накипь. Накипь безвредна, но неприятно выглядит, сложна в удалении и может повредить приборы или их компоненты в случае чрезмерного скопления. Рекомендуется очищать стерилизатор от накипи не реже, чем раз в 2 недели, чтобы обеспечить его эффективную работу. Следуйте инструкциям ниже, чтобы должным образом очистить устройство от накипи.
Пошаговые инструкции
Для стерилизатора детских бутылочек Philips Avent SCF291
- Налейте в резервуар для воды 12 мл / 2,5 ст.л. белого уксуса (раствор 5 % уксусной кислоты) и 120 мл воды.
- Поставьте малую корзину на основание. Поставьте крышку поверх корзины.
Примечание. Малая корзина на основании поможет избежать разбрызгивания горячей жидкости.
- Нажмите кнопку питания для включения прибора.
- Дайте прибору поработать в течение 5 минут. Нажмите кнопку питания, чтобы выключить прибор.
- Дайте прибору остыть в течение примерно 5 минут.
- Опустошите резервуар для воды и тщательно промойте его. Удалите остатки известкового налета губкой. Еще раз промойте резервуар и протрите его основание влажной тканью.
Примечание. Результат очистки от накипи может различаться в зависимости от жесткости воды и регулярного выполнения этой процедуры. Повторите процедуру удаления накипи, если необходимо.
- Сполосните малую корзину и крышку, чтобы удалить с них остатки уксусного раствора.
Для стерилизатора детских бутылочек Philips Avent SCF293 с функцией сушки
- Налейте в резервуар для воды 12 мл / 2,5 ст.л. белого уксуса (раствор 5 % уксусной кислоты) и 120 мл воды.
- Поставьте малую корзину на основание. Поставьте крышку поверх корзины.
Примечание. Малая корзина на основании поможет избежать разбрызгивания горячей жидкости.
- Поверните кнопку включения/выключения в режим стерилизации. Затем нажмите ее, чтобы включить прибор.
- Дайте прибору поработать в течение 5 минут. Нажмите кнопку питания, чтобы выключить прибор.
- Дайте прибору остыть в течение примерно 5 минут.
- Опустошите резервуар для воды и тщательно промойте его. Удалите остатки известкового налета губкой. Еще раз промойте резервуар и протрите его основание влажной тканью.
Примечание. Результат очистки от накипи может различаться в зависимости от жесткости воды и регулярного выполнения этой процедуры. Повторите процедуру удаления накипи, если необходимо.
- Сполосните малую корзину и крышку, чтобы удалить с них остатки уксусного раствора.
Примечание. Используйте только растворы для удаления накипи на основе лимонной кислоты.