Хранение резервуара для воды и моющей насадки пылесоса
Опубликован в 24 June 2026
Все пылесосы Philips с функцией влажной уборки оснащены резервуаром для воды и насадками из микрофибры. Для оптимального хранения этих аксессуаров после каждого использования выполняйте представленные ниже действия (нумерация пунктов соответствует нумерации изображений).
Инструкции по очистке.
- Извлеките насадку из резервуара для воды. Это позволит ей полностью высохнуть.
- Опустошите резервуар для воды.
- Налейте в резервуар свежую воду.
- Плотно закройте крышку резервуара.
- Встряхните резервуар, чтобы избавиться от остатков моющего средства.
- Вновь опустошите резервуар для воды.
- Во время сушки не закрывайте крышку резервуара, чтобы добиться испарения остатков воды.
- Высушите насадку и оставьте резервуар для воды с открытой крышкой.
- После того, как насадка высохнет, храните ее рядом с резервуаром для воды. Чтобы она оставалась сухой во время хранения, положите ее отдельно от резервуара.