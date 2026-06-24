Все пылесосы Philips с функцией влажной уборки оснащены резервуаром для воды и насадками из микрофибры. Для оптимального хранения этих аксессуаров после каждого использования выполняйте представленные ниже действия (нумерация пунктов соответствует нумерации изображений).