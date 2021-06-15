Как правильно заменить лезвие Philips OneBlade?
Если лезвие Philips OneBlade перестает обеспечивать требуемый результат при бритье и подравнивании волос, вы можете быстро и легко заменить его, следуя приведенным инструкциям.
Инструкция по замене лезвия Philips OneBlade
Выполните следующие действия, чтобы заменить лезвие Philips OneBlade. Числа соответствуют приведенным ниже иллюстрациям.
- Чтобы удалить изношенное лезвие, выключите прибор OneBlade и осторожно нажмите на переключатель разблокировки лезвия вверх, удерживая лезвие с обеих сторон.
- Правильно утилизируйте изношенное лезвие.
- Извлеките сменное лезвие из упаковки. Не забывайте, что края лезвия острые.
- Удерживайте новое лезвие с двух сторон и надавите в сторону корпуса до характерного щелчка. После щелчка лезвие встанет на место, и OneBlade будет готов к использованию.