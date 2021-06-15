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QP6530/15 OneBlade Pro Face
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OneBlade Pro Face

QP6530/15

Как правильно заменить лезвие Philips OneBlade?

Если лезвие Philips OneBlade перестает обеспечивать требуемый результат при бритье и подравнивании волос, вы можете быстро и легко заменить его, следуя приведенным инструкциям.

Инструкция по замене лезвия Philips OneBlade

Выполните следующие действия, чтобы заменить лезвие Philips OneBlade. Числа соответствуют приведенным ниже иллюстрациям.
  1. Чтобы удалить изношенное лезвие, выключите прибор OneBlade и осторожно нажмите на переключатель разблокировки лезвия вверх, удерживая лезвие с обеих сторон. 
  2. Правильно утилизируйте изношенное лезвие.
  3. Извлеките сменное лезвие из упаковки. Не забывайте, что края лезвия острые.
  4. Удерживайте новое лезвие с двух сторон и надавите в сторону корпуса до характерного щелчка. После щелчка лезвие встанет на место, и OneBlade будет готов к использованию.

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