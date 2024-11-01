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Служба поддержки Philips

Как правильно заменить лезвие Philips OneBlade?

Опубликован в 9 января 2023 года
Вы можете быстро заменить лезвие OneBlade, если оно уже не обеспечивает должных результатов бритья, используя инструкции ниже.

Модели с кнопкой извлечения

  1. Выключите OneBlade и аккуратно сдвиньте переключатель извлечения лезвия вверх, удерживая лезвие с обеих сторон. 
  2. Должным образом утилизируйте использованное лезвие.
  3. Извлеките сменное лезвие из упаковки. Не забывайте, что края лезвия острые.
  4. Удерживайте новое лезвие с двух сторон и надавите в сторону корпуса до характерного щелчка.
OneBlade с кнопкой извлечения

Модели без кнопки извлечения

  1. Установите лезвие на ручку, нажав на оба края лезвия и вставив его в ручку до щелчка. 
  2. Чтобы извлечь лезвие из ручки, нажмите на оба края лезвия и снимите его с ручки.
OneBlade без кнопки извлечения

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