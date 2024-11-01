Как правильно заменить лезвие Philips OneBlade?
Опубликован в 9 января 2023 года
Вы можете быстро заменить лезвие OneBlade, если оно уже не обеспечивает должных результатов бритья, используя инструкции ниже.
Модели с кнопкой извлечения
- Выключите OneBlade и аккуратно сдвиньте переключатель извлечения лезвия вверх, удерживая лезвие с обеих сторон.
- Должным образом утилизируйте использованное лезвие.
- Извлеките сменное лезвие из упаковки. Не забывайте, что края лезвия острые.
- Удерживайте новое лезвие с двух сторон и надавите в сторону корпуса до характерного щелчка.
Модели без кнопки извлечения
- Установите лезвие на ручку, нажав на оба края лезвия и вставив его в ручку до щелчка.
- Чтобы извлечь лезвие из ручки, нажмите на оба края лезвия и снимите его с ручки.