Включите прибор. Аккуратно, но ровно поднесите плоскую поверхность лезвия к коже. Для достижения наилучших результатов делайте длинные, плавные движения с помощью прибора против направления роста волос. Обратите внимание, что не все волосы растут в одном направлении, поэтому вам, возможно, придется делать движения в нескольких направлениях, чтобы сбрить их все. Чтобы лицо было полностью выбрито, убедитесь, что вы бреете и лицо и шею, а также сбриваете все волосы, которые растут за линией подбородка (для проверки поворачивайте голову из стороны в сторону перед зеркалом). После каждого использования очищайте OneBlade под струей теплой воды, затем давайте ему высохнуть.

Ниже вы найдете пошаговые инструкции по технике бритья с использованием Philips OneBlade или OneBlade Pro. Перед началом бритья убедитесь, что вы сняли с прибора гребни и защитные насадки.