В этой статье описываются молокоотсосы Philips Avent, представленные ниже.



Чтобы собрать ручной молокоотсос Philips Avent, выполните следующие действия.



Примечание. Убедитесь, что вы выполнили очистку и стерилизацию всех деталей молокоотсоса, которые контактировали с грудным молоком перед использованием.