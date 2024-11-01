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Как собрать ручной молокоотсос Philips Avent?

Опубликован в 7 июля 2024 года
В этой статье описываются молокоотсосы Philips Avent, представленные ниже. 
 
Чтобы собрать ручной молокоотсос Philips Avent, выполните следующие действия.

Примечание. Убедитесь, что вы выполнили очистку и стерилизацию всех деталей молокоотсоса, которые контактировали с грудным молоком перед использованием.

Сборка ручного молокоотсоса

  1. Вставьте клапан (белого цвета) в корпус молокоотсоса снизу. Задвиньте клапан максимально далеко (рис. 1).
  2. Вращая корпус молокоотсоса по часовой стрелке, прикрутите его к бутылочке до упора (рис. 2).
  3. Вставьте стержень в силиконовую диафрагму. Убедитесь, что стержень задвинут до самого конца (рис. 3).
  4. Вставьте силиконовую диафрагму в корпус молокоотсоса с верхней стороны. Диафрагма должна плотно прилегать по всему краю; нажмите на нее для обеспечения полной герметичности (рис. 4).
  5. Закрепите ручку на диафрагме со стержнем, соединив отверстие ручки с концом стержня. Нажмите на ручку так, чтобы она закрепилась на корпусе молокоотсоса со щелчком (рис. 5).
  6. Поместите подушечку на корпус молокоотсоса и убедитесь, что обод закрывает корпус прибора. Задвиньте внутреннюю часть подушечки в воронку до отметки, указанной стрелкой, и убедитесь, что края подушечки герметично расположены вокруг корпуса молокоотсоса (рис. 6). Только для ручного молокоотсоса Essential SCF417. Надавите на лепестки, чтобы удалить пузырьки воздуха.

Информация на данной странице относится к моделям: SCF430/10 , SCF430/13 , SCF441/01 .

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