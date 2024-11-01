Если вы не уверены в том, как использовать ручной молокоотсос Philips Avent, следуйте инструкциям ниже.
Разбирайте, очищайте и стерилизуйте все детали молокоотсоса перед первым использованием и после каждого сеанса сцеживания.
Как пользоваться ручным молокоотсосом Philips Avent?
Опубликован в 5 июля 2024 года
Инструкции по эксплуатации ручного молокоотсоса Philips Avent
Примечание. Всегда используйте молокоотсос с подушечкой.
- Тщательно помойте руки мылом и водой, а также обеспечьте чистоту груди.
- Прижмите собранный молокоотсос к груди. Сосок должен располагаться в центре, чтобы подушечка создавала вакуум.
- Аккуратно нажмите на ручку, пока не почувствуете всасывание в области груди (см. изображение ниже). Затем отпустите ручку, чтобы она вернулась в исходное положение. Быстро повторите эти действия 5–6 раз, чтобы сработал рефлекс выделения молока.
Аккуратное нажатие на ручку.
Примечание. Не нужно нажимать на ручку полностью. Нажимайте ее таким образом, чтобы обеспечить комфортные ощущения. Даже если не использовать максимальную мощность всасывания, через некоторое время прибор обеспечит необходимый поток молока.
- Когда молоко начнет течь, нажимайте на ручку медленнее и отпускайте через некоторое время после нажатия. Продолжайте нажимать на нее в этом темпе, пока течет молоко. Если у вас устала рука, попробуйте взять прибор другой рукой или переместите его на другую грудь.
Молоко не течет.
Примечание. Не волнуйтесь, если молоко не начинает течь сразу после начала стимуляции. Расслабьтесь и продолжите работу с прибором. Периодическая смена положения молокоотсоса может стимулировать приток молока.
- Нажимайте на ручку прибора, пока не почувствуете, что в груди не осталось молока.
- По окончании сцеживания аккуратно снимите прибор с груди и открутите бутылочку с корпуса молокоотсоса. Выполните очистку остальных деталей молокоотсоса.
Если у вас по-прежнему возникают проблемы при использовании ручного молокоотсоса Philips Avent, свяжитесь с нами для получения дополнительной помощи.