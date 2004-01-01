Как хранить сцеженное грудное молоко?

Опубликован в 16 мая 2025 года

Грудное молоко можно хранить в холодильнике при температуре ниже 4 ⁰C до 4 дней или в морозильной камере при температуре ниже -18 ⁰C в течение 6–12 месяцев в бутылочке, чашке для хранения или пакете для хранения грудного молока Philips Avent. Для длительного хранения рекомендуется глубокая заморозка (ниже -20 ⁰C).

Если вы берете грудное молоко с собой в поездку, следует использовать его в течение 4 часов.

Ниже вы найдете рекомендованную температуру хранения и информацию о магазинах, где можно купить аксессуары

Рекомендуемая температура хранения молока

 

Местоположение

Температура

Макс. длительность хранения

Комната

До 25 °C

4 ч

Холодильник

< 4 °C

4 дня

Морозильная камера

< -18 °C (чем холоднее, тем лучше)

6-12 месяцев

Источник:

https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm

Где купить аксессуары для хранения молока

Вы можете заказать бутылочки, чашки для хранения и пакеты для хранения грудного молока на сайте www.philips.com/avent или обратиться в службу поддержки потребителей Philips в вашей стране для получения дальнейшей помощи.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Другие полезные ссылки

