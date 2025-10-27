Замена картриджа станции очистки Philips SmartClean
Опубликован в 27 October 2025
Здесь вы можете узнать, когда необходимо заменять чистящий картридж, если вы используете систему очистки для бритв Philips, например SmartClean (рис. 1) или Quick Clean Pod (рис. 2).
Когда заменять чистящий картридж
Картридж системы очистки бритвы Philips необходимо заменять, когда загорается соответствующий значок на станции очистки или если вы не удовлетворены результатами работы системы очистки.
Владельцам системы SmartClean: значок в форме стрелки начнет мигать оранжевым светом. На Quick Clean Pod появится небольшой значок в форме окошка (см. изображение).
Если вы используете систему очистки еженедельно, чистящей жидкости в картридже должно хватать на три месяца использования. Если вы используете систему чаще, срок службы картриджа может составить менее месяца, после чего его необходимо будет заменить.
Картридж системы очистки Philips заполнен очищающей жидкостью, созданной специально для этого устройства. Не наполняйте картридж любыми другими очищающими растворами. Это может привести к повреждению устройства.
Чтобы купить сменные картриджи для системы очистки Philips, посетите наш интернет-магазин.
Как заменять чистящий картридж в системе SmartClean
Чтобы заменить картридж Philips SmartClean, следуйте простым указаниям ниже.
1. Выдвиньте небольшое отделение в нижней части системы SmartClean.
2. Извлеките старый картридж SmartClean.
3. Возьмите новый картридж, снимите с верхней части упаковки защиту и установите картридж в разъем.
Система SmartClean готова к использованию с бритвой Philips.
Как заменять чистящий картридж в системе Quick Clean Pod
1. Открутите и снимите крышку Philips Quick Clean Pod.
2. Скрутите крышку с картриджа Philips Quick Clean Pod.
3. Поднимите язычок прокладки и потяните за угол, чтобы снять прокладку с картриджа Philips Quick Clean Pod.
4. Надавите на небольшой круглый элемент на ручке картриджа Philips Quick Clean Pod, чтобы изменить положение карабина на ручке.
5. Установите картридж Philips Quick Clean Pod в устройство Philips Quick Clean Pod.
