Ваша зубная щетка Sonicare измеряет давление, которое вы оказываете на щетку, для защиты ваших зубов и десен. При чрезмерной силе нажатия щетка изменит мощность вибрации.

Если вы надавите слишком сильно, сработает оповещение. В зависимости от модели это может быть один или несколько следующих сигналов:

Световой индикатор на основании зубной щетки (только модели Prestige 9900, DiamondClean Smart, DiamondClean 9000, серии 6000–7000 и Advanced Clean)

Светодиодный индикатор на чистящей насадке будет мигать.

Изменение мощности вибрации и, соответственно, интенсивность чистки.

Звук и/или пульсирующий звук.

Эти сигналы прекратятся, когда вы уменьшите силу нажатия.

Если зубная щетка не реагирует на давление, убедитесь, что датчик силы нажатия включен. Включить эту функцию можно, поместив зубную щетку на зарядное устройство и удерживая кнопку питания в течение 7 секунд. Вы услышите серию звуковых сигналов, и на нижней части ручки загорится LED-индикатор.

См. инструкцию по эксплуатации, чтобы узнать больше о наличии на вашей модели датчика силы нажатия и найти указания по его включению или отключению.

Если датчик силы нажатия активируется даже без давления на щетку, поставьте щетку на зарядку не менее чем на 10 секунд.

Если проблема не устранена, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.